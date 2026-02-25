Goal.com
Ismét jön a dráma? Kövesd élőben a Real Madrid sorsdöntő BL-mérkőzését!

Szerdán a visszavágókkal folytatódik a Bajnokok Ligája rájátszása. A Real Madrid 1-0-s előnyből várja az SL Benfica elleni hazai visszavágót. Vajon ismét jön a dráma? Vagy a Királyi Gárda magabiztosan nyerni tud a visszavágón?

A Real Madrid-Benfica párharc első mérkőzése kis híján botrányba fulladt a múlt héten. A spanyolok Vinícius góljával az 50. percben megszerezték a vezetést Lisszabonban, azonban a gólt kővetően a Benfica támadója, Gianluca Prestianni állítólag rasszista megjegyzést tett a Real Madrid braziljára, ezt követően pedig elszabadultak az indulatok, a játék is nagyjából 10 percig szünetelt. 

Prestianni lemajmozhatta Viníciust

A vádakat később a Real Madrid játékosai is megerősítették: Kylian Mbappé szerint az argentin játékos többször is „majomnak” nevezte csapattársát

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elébe ment annak, hogy a visszavágón tovább eszkalálódjanak az első meccsen történtek, azért az argentin játékos nem úszta meg büntetés nélkül. Prestiannit végül ideiglenesen egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, annak ellenére az ügy teljes körű kivizsgálása még nem zárult le. 

A szerdai visszavágók alakulását IDE KATTINTVA, a Real Madrid–Benfica mérkőzést pedig IDE KATTINTVA követheted élőben.



