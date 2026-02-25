A Real Madrid-Benfica párharc első mérkőzése kis híján botrányba fulladt a múlt héten. A spanyolok Vinícius góljával az 50. percben megszerezték a vezetést Lisszabonban, azonban a gólt kővetően a Benfica támadója, Gianluca Prestianni állítólag rasszista megjegyzést tett a Real Madrid braziljára, ezt követően pedig elszabadultak az indulatok, a játék is nagyjából 10 percig szünetelt.

Prestianni lemajmozhatta Viníciust

A vádakat később a Real Madrid játékosai is megerősítették: Kylian Mbappé szerint az argentin játékos többször is „majomnak” nevezte csapattársát.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elébe ment annak, hogy a visszavágón tovább eszkalálódjanak az első meccsen történtek, azért az argentin játékos nem úszta meg büntetés nélkül. Prestiannit végül ideiglenesen egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, annak ellenére az ügy teljes körű kivizsgálása még nem zárult le.

