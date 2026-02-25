Goal.com
ÉLŐ: Sorsdöntő visszavágót játszanak Sallaiék a BL-ben, az életéért küzd a Juventus és a PSG is!

A Galatasaray 5-2-s hazai győzelem után lép pályára a Juventus ellen, Sallai Rolandék célja a torinói visszavágón a háromgólos előny megtartása lehet.

Már csak egy mérkőzés választja el a Galatasarayt attól a bravúrtól, hogy a 2013/14-es szezon után ismét kvalifikálja magát a legjobb 16 közé a Bajnokok Ligájában. Az isztambuli magabiztos győzelem után már csak a torinói visszavágót kell sikeresen abszolvániuk Sallai Rolandéknak a nyolcaddöntőbe jutáshoz.

