Sokkoló jóslat: 10–0-s PSG-győzelmet vizionál a Liverpool korábbi játékosa

Kemény kritikát fogalmazott meg a Liverpool teljesítményével kapcsolatban a klub korábbi játékosa, Stephen Warnock, aki szerint ha a „vörösök” így futballoznak a Paris Saint-Germain ellen, akár kiütéses, 10–0-s vereség is lehet a vége. A Brighton elleni bukás után egyre több a kérdőjel a liverpooliak formáját illetően a BL-negyeddöntő előtt.

Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool Kerkez Milos gólja ellenére is pont nélkül maradt a Brighton otthonában a szombati bajnokin, a 2-1-es vereséget követően pedig a klub korábbi védője, Stephen Warnock éles kiritkával illette a vörösök teljesítményét, egyben baljós jövőképet festett a közelgő PSG elleni BL-párharc előtt.

A válogatott szünet után a Liverpool a Manchester Cityhez látogat az FA-kupa negyeddöntőjében, majd rögtön ezt követően Párizsba utazik, ahol a Bajnokok Ligája ugyanezen szakaszában a Paris Saint-Germain ellen lép pályára. A visszavágóra hat nappal később az Anfielden kerül sor.

„Ha Párizsban is így játszanak, akár 10-0 is lehet” – mondta Stephen Warnock, a Liverpool korábbi balhátvédje a BBC 5 Live-nak.

„Ennyire gyenge volt ma a Liverpool. A Brighton nem volt igazán hatékony, de a PSG az lesz. Ez nagyon, nagyon aggasztó a Liverpool számára.”

Hét fordulóval a Premier League vége előtt a Liverpool idei 10 bajnoki veresége már most a legtöbb a 2015–16-os szezon óta a klub történetében.

Amikor a BBC Sport arról kérdezte Arne Slotot, hogy aggódik-e amiatt, hogy csapata a „rossz rekordokat” döntögeti, a holland szakember így reagált:

„Természetesen. Ez több dologra is rámutat. Először is, azt mutatja, milyen nagyszerű csapata volt a Liverpoolnak az elmúlt tíz évben, és milyen kiváló edzőjük is volt. Elmondhatnám az összes okát annak, hogy idén miért szenvedtünk el tíz vereséget. Az egyik az utolsó pillanatokban kapott gólok. A mai mérkőzés mindent összegzett a sérülési gondjaink tekintetében – három nagyszerű gólszerző (Ekitike, Isak, Szalah) hiánya soha nem segít egy csapatnak. De az én feladatom nem az, hogy kifogásokat keressek. Az én dolgom a megoldások megtalálása, és pontosan ezt próbáltam ma is.”

Slot már korábban is elismerte, hogy elfogadhatatlan lenne, ha a Liverpool nem szerepelne a Bajnokok Ligájában a következő szezonban, még akkor is, ha ő marad a vezetőedző.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
