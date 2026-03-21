Sokkoló jóslat: 10–0-s PSG-győzelmet vizionál a Liverpool korábbi játékosa

Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool Kerkez Milos gólja ellenére is pont nélkül maradt a Brighton otthonában a szombati bajnokin, a 2-1-es vereséget követően pedig a klub korábbi védője, Stephen Warnock éles kiritkával illette a vörösök teljesítményét, egyben baljós jövőképet festett a közelgő PSG elleni BL-párharc előtt.
A válogatott szünet után a Liverpool a Manchester Cityhez látogat az FA-kupa negyeddöntőjében, majd rögtön ezt követően Párizsba utazik, ahol a Bajnokok Ligája ugyanezen szakaszában a Paris Saint-Germain ellen lép pályára. A visszavágóra hat nappal később az Anfielden kerül sor.
„Ha Párizsban is így játszanak, akár 10-0 is lehet” – mondta Stephen Warnock, a Liverpool korábbi balhátvédje a BBC 5 Live-nak.
„Ennyire gyenge volt ma a Liverpool. A Brighton nem volt igazán hatékony, de a PSG az lesz. Ez nagyon, nagyon aggasztó a Liverpool számára.”
Hét fordulóval a Premier League vége előtt a Liverpool idei 10 bajnoki veresége már most a legtöbb a 2015–16-os szezon óta a klub történetében.
Amikor a BBC Sport arról kérdezte Arne Slotot, hogy aggódik-e amiatt, hogy csapata a „rossz rekordokat” döntögeti, a holland szakember így reagált:
„Természetesen. Ez több dologra is rámutat. Először is, azt mutatja, milyen nagyszerű csapata volt a Liverpoolnak az elmúlt tíz évben, és milyen kiváló edzőjük is volt. Elmondhatnám az összes okát annak, hogy idén miért szenvedtünk el tíz vereséget. Az egyik az utolsó pillanatokban kapott gólok. A mai mérkőzés mindent összegzett a sérülési gondjaink tekintetében – három nagyszerű gólszerző (Ekitike, Isak, Szalah) hiánya soha nem segít egy csapatnak. De az én feladatom nem az, hogy kifogásokat keressek. Az én dolgom a megoldások megtalálása, és pontosan ezt próbáltam ma is.”
Slot már korábban is elismerte, hogy elfogadhatatlan lenne, ha a Liverpool nem szerepelne a Bajnokok Ligájában a következő szezonban, még akkor is, ha ő marad a vezetőedző.
