Nem hosszabbít a Benficával José Mourinho, felkészül a Real Madrid?

Bár a Benfica elnöke, Rui Costa már most szerette volna maradásra bírni a 2027-ig szerződéssel rendelkező José Mourinho vezetőedzőt, a portugál szakember egyelőre az idény hajrájára szeretne fókuszálni.

A Diario AS-nek adott nyilatkozatában leszögezte, hogy valóban megkapta a szerződéshosszabbításról szóló tervezetet, de jelenleg csak az Estoril elleni utolsó portugál bajnoki mérkőzés lebeg a szeme előtt.

"Igen, megkaptam a hosszabbítással kapcsolatos ajánlatot a Benficától szerdán. Ez az ügynökömhöz került, ám én nem akarom látni, tudomást szerezni róla vagy elemezni.

Csak vasárnap néznék rá először. Se az elnök, se más vezetőségi tag nem szólt nekem arról, hogy szeretnének velem hosszabbítani. De ha mondták volna, akkor is így válaszoltam volna" – állította a Real Madrid korábbi trénere.

Mindez természetesen csak felerősíti azokat a hangokat, amelyek szerint a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes edző valóban visszatérhet a Bérnabeuba. Ebben lehet a felek segítségére egy, a jelenlegi kontraktusában szereplő záradék, miszerint a kiírás végezetével 3 millió euróért kivásárolható a szerződéséből.

