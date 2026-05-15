Bózsik Tamás

Nem hosszabbít a Benficával José Mourinho, felkészül a Real Madrid?

Nem hajlandó aláírni a Benfica vezetősége által kidolgozott szerződéstervezetet José Mourinho addig, amíg tart az idei szezon. Ez a döntés ismét lángra lobbantotta azokat a híreszteléseket, amelyek a Real Madridhoz való visszatéréséről szólnak.

Bár a Benfica elnöke, Rui Costa már most szerette volna maradásra bírni a 2027-ig szerződéssel rendelkező José Mourinho vezetőedzőt, a portugál szakember egyelőre az idény hajrájára szeretne fókuszálni. 

A Diario AS-nek adott nyilatkozatában leszögezte, hogy valóban megkapta a szerződéshosszabbításról szóló tervezetet, de jelenleg csak az Estoril elleni utolsó portugál bajnoki mérkőzés lebeg a szeme előtt. 

"Igen, megkaptam a hosszabbítással kapcsolatos ajánlatot a Benficától szerdán. Ez az ügynökömhöz került, ám én nem akarom látni, tudomást szerezni róla vagy elemezni. 

Csak vasárnap néznék rá először. Se az elnök, se más vezetőségi tag nem szólt nekem arról, hogy szeretnének velem hosszabbítani. De ha mondták volna, akkor is így válaszoltam volna" – állította a Real Madrid korábbi trénere. 

Mindez természetesen csak felerősíti azokat a hangokat, amelyek szerint a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes edző valóban visszatérhet a Bérnabeuba. Ebben lehet a felek segítségére egy, a jelenlegi kontraktusában szereplő záradék, miszerint a kiírás végezetével 3 millió euróért kivásárolható a szerződéséből

