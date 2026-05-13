Florentino Pérez ismét nekiment a Barcelonának: "Nem akarok semmilyen kapcsolatot egy olyan klubbal, amely húsz éven keresztül fizetett a játékvezetőknek."

Rendkívül hosszú és érzelmes interjút adott az El Chiringuito című műsorban Florentino Pérez, aki többek között a klub körüli botrányokról, a sikertelen szezonról, a Negreira-ügyről, valamint saját jövőjéről is őszintén beszélt. A Real Madrid első embere szerint az elmúlt időszakban „összehangolt kampány” indult ellene és a klub ellen, ugyanakkor egyértelművé tette: továbbra sem tervezi az elnöki szék elhagyását.

Pérez az interjú elején arról beszélt, hogy leginkább a klub körül terjedő pletykák viselik meg.

„Az összes pletyka fáj. Ezek személyes támadások, miközben a klub pénzügyileg és társadalmilag is kiváló állapotban van” – fogalmazott.

A 79 éves klubelnök szerint a média egy része ellenséges légkört teremtett a Real Madrid körül. Az elnök hangsúlyozta: esze ágában sincs visszavonulni, sőt további sikereket akar elérni a klubbal.

„Persze, hogy folytatni akarom. Még sok Bajnokok Ligáját szeretnék nyerni. Több európai kupát nyertem a pályafutásom során, mint a Barcelona a teljes történelme alatt. De egyeseknek még ez sem elég.”

Pérez külön kitért arra is, hogy szerinte a klub idei gyengébb szezonját sokan eltúlozzák, holott a csapat korábban megnyerte az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is.

„Oda jutottunk, hogy már ezek a trófeák sem számítanak? Tavaly nyertünk, most pedig úgy beszélnek rólunk, mintha összeomlott volna minden – fogalmazott.

Az elnök szerint a problémák egyik fő oka az volt, hogy a csapatnak nem volt megfelelő felkészülési időszaka a klubvilágbajnokság miatt.

„A szezon nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de azért értünk el eredményeket. Nem tudtunk fizikailag regenerálódni. Azt hittük, az edzőváltás megoldja a problémákat, de csak ideiglenesen működött” – utalt a Xabi Alonso kinevezésére.

Pérez tagadta, hogy túl nagy hatalmat adott volna a játékosok kezébe, szerinte, az edzők irányítanak, és nem igaz, hogy elkényeztette volna a játékosokat.

A beszélgetés egyik legkeményebb része a hírhedt Negreira-ügy kapcsán hangzott el. Pérez rendkívül élesen bírálta a FC Barcelona vezetőségét, és kijelentette: teljesen megszakadt a kapcsolat a két klub között.

„Teljesen vége a kapcsolatnak. Nem akarok semmilyen kapcsolatot egy olyan klubbal, amely húsz éven keresztül fizetett a játékvezetőknek.”

A Real Madrid elnöke szerint a futballvilág „a történelem legnagyobb korrupciós ügyének” lezárására vár, és hangsúlyozta, hogy a madridi klub az egyetlen, amely hivatalosan jogi lépéseket tett az ügyben.

„Jövő héten 500 oldalnyi dokumentációt küldünk az UEFA-nak. Évről évre dokumentáltuk az ellenünk elkövetett hibákat. Idén 16-18 pontot vettek el tőlünk.”

Az interjú során szóba került José Mourinho neve is, akiről Pérez elismerően beszélt.

Szeretem az összes edzőnket, Mourinhónak pedig nagy szerepe volt abban, hogy a kinevezését követően újra versenyképes lett a csapat.”

Az elnök beszélt Vinícius Júnior szerződéshosszabbításáról is, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a döntések nem közvetlenül hozzá tartoznak.

„Vinícius a világ egyik legjobb játékosa, aki az elmúlt két BL-győzelemben kulcsszerepet játszott. Nincs kapkodás, az egész szezon rendelkezésünkre áll a tárgyalásokra:”





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.