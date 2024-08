Orbán Viktor: "Fociban is ott kellene lennünk az olimpián!"

Még több magyar játékost akar látni az NB I-ben a miniszterelnök.

Terjedelmes interjút adott Orbán Viktor a Nemzeti Sportnak, amelyben elsősorban a párizsi olimpia volt a fő téma, de természetesen egy rövid kitérő erejéig a honi labdarúgásról is szó esett.

A miniszterelnök elmondta, hiába van három magyar klubcsapat is az európai kupák csoportkörének ajtajában, elégedetlen a jelenlegi helyzettel.

"Jobb, mint volt, de messze van attól, mint amit akarunk. Szerintem nagyon kell utálni a kormányt, nagyon kell utálni a magyar labdarúgást, talán még a saját hazáját is annak, aki azt akarja mondani, hogy nincsenek pozitív változások ebben a sportágban is. Épelméjű ember ezt nem mondhatja. Arról lehet vitatkozni, sőt kell is, hogy elég tempósan fejlődünk-e. Én azok közé tartozom, akik gyorsabban szeretnének fejlődni" - mondta Orbán, hozzátéve, nem véletlenül hozták létre az akadémiai rendszert.

"Nem véletlenül köteleztem el magam személyesen is az egyik magyar futballakadémia létrehozása mellett. Alig várom, hogy beálljon az az állapot, amikor a magyar élvonalban, nemcsak az NB II-ben, hanem a magyar első osztályban is a tíz mezőnyjátékosból legalább öt magyar. Ma már látom az akadémiákról kikerülő srácokban azt a tehetséget és képességet, hogy legalább tizenkét magyar csapat mezőnyjátékosainak a felét ki lehet állítani ezekből a magyarokból. És nem tesszük. Ideértve még a Puskás Akadémiát is, mi sem tartunk még itt. Amikor majd öt-hat saját nevelésű játékos lesz a gyepen, és négy-öt meg külföldi, akkor mondhatjuk, hogy na, ez már az, amire gondoltunk" - szögezte le a miniszterelnök, aki szerint a klasszikus csapatsportágak mindegyikében ott kellene lennünk az olimpián, de legalábbis a vízilabdán és a kézilabdán túl többek között a fociban is.