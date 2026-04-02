Mint ismert, az olasz válogatott 1-1-s döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával kedd este, az idegek csatáját pedig a bosnyákok bírták jobban, Edin Dzekóék 4-1-re megnyerték a tizenegyespárbajt, és vele együtt a vb-pótseéejtezőt is.

A korrupció megfertőzte az olasz futballt

Federico Mangiamili az olasz futball problémáira mutatott rá nem sokkal azután, hogy az olaszok vb-álmai végleg szertefoszlotak. Az egykori focista szerint az olasz futballt egy belülről bomlasztó, kiterjedt korrupció mérgezte meg – számolt be róla angol kiadásunk.

Mangiamili az AC Milan utánpótlásában nevelkedett, szerepelt az U17-es és U19-es csapatokban is, ám végül korán visszavonult, és végleg hátat fordított a labdarúgásnak. Döntését azzal indokolta, hogy az olasz futballban „elszabadult a korrupció”.

Egy megdöbbentő, közösségi oldalán közzétett bejegyzésben így fogalmazott:

„Egyrészt frusztrált vagyok, másrészt viszont örülök. Csak az tudja, mennyire mocskos dolgok zajlanak a háttérben, aki ebben a közegben élt. Az ügynökök akár 50 ezer eurós kenőpénzekkel juttatják fel játékosaikat az alsóbb osztályokból a Serie C-be. Az élvonalbeli és utánpótláscsapatok tele vannak külföldi játékosokkal, akik irreálisan magas fizetést kapnak, miközben olyan edzők dolgoznak ezeknél a csapatoknál, akik még a kezdőcsapatot sem tudják összeállítani.”

A korábbi futballista így folytatta:

„Láttam, ahogy csapattársaimmal elfogadhatatlan módon bántak a klubvezetők, és mindez az olasz futball mérgező rendszerének része. A helyzet teljesen eltér más sportágaktól, itt egyesek eltorzítják a valóságot, és kizárólag kapcsolatokra meg pénzre építenek.”

Mangiamili végül így zárta sorait:

„Szerencsére kiszálltam ebből a közegből, de azt elmondhatom, hogy láttam, hogy mennyire átszőtte a korrupció az olasz futballt"

A nyilatkozat különösen érzékeny pillanatban érkezett: alig néhány órával azután, hogy az olasz válogatott fájdalmas vereséget szenvedett Bosznia ellen.

A vb-kudarcot követően a játékosokat, Gennaro Gattuso szövetségi kapitányt és az Olasz Labdarúgó-szövetséget is heves kritikák érték.

