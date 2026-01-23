Az elmúlt napokban több hír is megjelent arról, hogy a Ferencváros vissza szeretné igazolni saját nevelésű játékosát, Nagy Ádámot, ám a legfrissebb információk szerint a zöld-fehérek részéről jelenleg mégsem téma a Spezia középpályásának megszerzése.

Ahogyan azt korábban a GOAL is megírta, Kubatov Gábor, az FTC elnöke a hétfői X. FTC Szakmai Napon több átigazolási kérdést is érintett. Szóba került Tóth Alex eladása, Elton Acolatse érkezése, valamint Franko Kovačević leigazolása is. A beszámolók szerint Kubatov Nagy Ádám nevét is megemlítette, mint olyan játékost, akit a klub hosszabb ideje szeretne visszacsábítani, és elhangzott, hogy tárgyalások zajlanak a 88-szoros magyar válogatott középpályás ügyében.

Ezt követően olasz sajtóértesülésekre hivatkozva újabb hírek jelentek meg, amelyek szerint előrehaladott egyeztetések folynak Nagy Ádám Ferencvárosba történő visszatéréséről, és a zöld-fehérek komolyan dolgoznak egykori játékosuk hazahozatalán.

A fordulat azonban nem váratott sokáig magára. A klubhoz közel álló szurkolói oldal, az ulloi129.hu pénteki bejegyzésében arról számolt be, hogy az olasz sajtó a magyar médiában megjelent, szerintük hamis Kubatov-idézetre alapozva írt Nagy Ádám esetleges Fradiba igazolásáról. A portál információi szerint ugyanakkor a játékos megszerzése jelenleg nincs napirenden a Ferencvárosnál.

A 30 esztendős futballista pályafutása szorosan összefonódik az FTC-vel: a 2015–16-os idényben robbant be az első csapatba, alapembere volt a bajnoki címet nyerő együttesnek, majd a szezon végén az olasz Bologna szerződtette 1,8 millió euróért. Azóta több külföldi klubban is megfordult, miközben a magyar válogatott tagjaként három Európa-bajnokságon is szerepelt.

Bár a Ferencváros és a 88-szoros válogatott középpályás neve az elmúlt napokban ismét összekapcsolódott, a legfrissebb értesülések alapján úgy tűnik, hogy a várva várt hazatérés egyelőre még várat magára.