Szenzáció! Magyar válogatott játékossal erősít a Ferencváros!

Tóth Alex távozása miatt a Ferencváros mindenképpen középső középpályást szeretne igazolni a januári átigazolási ablakban. Az első számú jelölt Vitális Milán volt, de őt a Győr nem engedte el.

Ezt követően Callum Stylest nézte ki magának a Ferencváros, viszont az angol West Bromwich Albion horribilis pénzt kért érte. Ezek után jött Nagy Ádám, akit az elmúlt években már kétszer szerett volna hazahozni a Fradi.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a hétfői X. FTC Szakmai Napon Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is megerősítette, hogy régóta szeretnék haza csábítani Nagyot.

A magyar válogatott középpályás karrierjét a Ferencvárosban kezdte, csak nem tíz éve, 2016 júliusában hagyta el nevelő klubját és igazolt a Serie A-ban szereplő Bolognához. Jelenleg az olasz másodosztályú Spezia játékosa, idén 18 mérkőzésen szerepelt és két gólpassza volt.

Nagy Ádámot 2027-ig köti szerződés a Speziához, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 700 ezer euróra becsüli.