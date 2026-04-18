Goal.com
Live
FBL-EUR-C1-BENFICA-TRAININGAFP
Mourinho visszatérne a Real Madrid kispadjára!

A hírek szerint José Mourinho, a Real Madrid korábbi és a Benfica jelenlegi vezetőedzője szívesen visszatérne a spanyol fővárosba, amennyiben Arbeloa a szezon végén távozik. A klubnak egyelőre több kiszemeltje is van a kispadra, a portugál szakemberrel még nem vették fel a kapcsolatot.

Visszatérés Madridba

José Mourinho érdeklődését fejezte ki a Real Madrid vezetőedzői pozíciója iránt, osztotta meg Fabrizio Romano. A portugál jelenleg a Benficát irányítja, mindössze öt forduló választja el csapatát attól, hogy vereség nélkül fejezzék be a bajnoki szezont. Ennek ellenére nyitott lenne a váltásra, amennyiben a Real Madrid úgy dönt, felveszi vele a kapcsolatot. 

További nagy nevek

Nem Mourinho az egyetlen, aki szóba került, mint Arbeloa lehetséges utódja, Jürgen Klopp neve is elhangzott, mint a poszt elsőszámú várományosa. Rajta kívül a francia szövetségi kapitány, Didier Deschamps is szerepel a klub listáján, azonban a kiszemeltekkel a hírek szerint csak a szezon vége után kezdi meg a tárgyalásokat a Real Madrid vezetősége.

Primera Division
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés