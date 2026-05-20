A Mészáros Csoport eladhatja az NK Osijeket

A horvát lap úgy tudja, hogy a 12 millió eurós kikiáltási ár mellett további 5 millió eurót (1,8 milliárd forintot) ki kell még fizetnie az új tulajdonosnak, ugyanis a klub jelentős adósságokkal küszködik, ezért csúsztak februárban a dolgozók fizetései is.

A stadion maradna a Mészáros Csoport tulajdonában

Fontos részlet, hogy az Opus Aréna nem lenne része az adásvételi szerződésnek, azt a Mészáros Csoport továbbra is bérbe adná az Osijeknek – számolt be róla a net.hr.

A portál hozzáteszi, hogyha a Mészáros Csoportnak sikerül eladnia az NK Osijeket, akkor Mészáros Lőrinc visszakapja az eszéki labdarúgásba beforgatott pénzének a jelentős részét.

Korábban a szintén horvát Glas Slavonije arról számolt be, hogy a Mészáros Csoport már februárban megkezdte az NK Osijek eladásának előkészítését.

A Mészáros Csoport magyar csapatok mögül is kiszállhat?

Februárban már napvilágot láttak hírek arról, hogy Eszéken csúsztak a fizetések. Információink szerint hasonló problémák a Puskás Akadémiánál is felmerültek, és akár más, a csoporthoz köthető csapatoknál is előfordulhattak késések.

Korábban arról is írtunk, hogy a Diósgyőr mögül is kiszállhatott a Mészáros Csoport.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.