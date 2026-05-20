Goal.com
LiveJegyek
Mészáros LőrincNK Osijek
GOAL

Pénzeső! Mészáros Lőrinc több milliárd forintért adhatja el a klubját!

Puskás Akadémia FC
Osijek

A Germanijak információi szerint Mészáros Csoport nagyon is komolyan gondolja NK Osijek eladását, és az is kiderült, hogy Mészáros Lőrinc cége 12 millió euróért (4,34 milliárd forintért) lenne nyitott a horvát első osztályban szereplő eszéki klub értékesítésére. Mutatjuk a részletek!

A Mészáros Csoport eladhatja az NK Osijeket

A horvát lap úgy tudja, hogy a 12 millió eurós kikiáltási ár mellett további 5 millió eurót (1,8 milliárd forintot) ki kell még fizetnie az új tulajdonosnak, ugyanis a klub jelentős adósságokkal küszködik, ezért csúsztak februárban a dolgozók fizetései is. 

A stadion maradna a Mészáros Csoport tulajdonában

Fontos részlet, hogy az Opus Aréna nem lenne része az adásvételi szerződésnek, azt a Mészáros Csoport továbbra is bérbe adná az Osijeknek – számolt be róla a net.hr.

A portál hozzáteszi, hogyha a Mészáros Csoportnak sikerül eladnia az NK Osijeket, akkor Mészáros Lőrinc visszakapja az eszéki labdarúgásba beforgatott pénzének a jelentős részét.

Korábban a szintén horvát Glas Slavonije arról számolt be, hogy a Mészáros Csoport már februárban megkezdte az NK Osijek eladásának előkészítését. 

Horvátország 1
Osijek crest
Osijek
OSI
Slaven crest
Slaven
SLA

A Mészáros Csoport magyar csapatok mögül is kiszállhat?

Februárban már napvilágot láttak hírek arról, hogy Eszéken csúsztak a fizetések. Információink szerint hasonló problémák a Puskás Akadémiánál is felmerültek, és akár más, a csoporthoz köthető csapatoknál is előfordulhattak késések.

Korábban arról is írtunk, hogy a Diósgyőr mögül is kiszállhatott a Mészáros Csoport.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés