Késnek a fizetések? A Mészáros Csoport a Diósgyőr után a Puskás Akadémia és az Eszék mögül is kiszállhat!

A Mészáros Csoport sajtóhírek szerint több klub mögül is kivonulhat a közeljövőben. A Diósgyőrnél már lekerült a Mészáros Csoport a támogatók listájáról, a sorban a következő klubok az eszéki NK Osijek és a Puskás Akadémia lehetnek. Mutatjuk, mekkora bevételkieséssel kell számolni a kluboknak, ha valóban kiszáll Mészáros Csoport, és hogy ez mennyire befolyásolhatja a költégvetésüket és az életbenmaradásukat.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a DVTK támogatói közül eltűnt a Mészáros Csoport neve, bár később a Diósgyőr hivatalos csatornáin cáfolta, hogy a Mészáros Csoport visszalépett volna a miskolci együttes támogatásától.

Más klubok mögül is kiszállhat a Mészáros Csoport

A horvát NK Osijek (Eszék) szintén a Mészáros Csoport érdekeltségéhez tartozik. Februárban már napvilágot láttak hírek arról, hogy a klubnál csúsztak a fizetések. Információink szerint hasonló problémák a Puskás Akadémiánál is felmerültek, és akár más, hozzá köthető csapatoknál is előfordulhattak.

A Croatian Football mai értesülése szerint az eszéki klubnál komoly változások jöhetnek, ugyanis Mészáros Lőrinc komoly össztűz alá kerülhet a Tisza kormányra kerülésével Magyarországon.

A horvát fociban jól informált X-fiók szerint az NK Osijek évi 7–8 millió eurós bevételkieséssel kalkulál, ha Mészáros Csoport valamilyen oknál fogva kiszállna az eszéki klub finanszírozásából.

Az anyagi csőd szélére kerülne az NK Osijek

Ha ez az összeg kiesne az Osijek költségvetéséből, az hatalmas érvágás lenne a horvát csapat számára, ugyanis a klub költségvetése évi 15 millió euró körül mozog, vagyis a bevételeinek kb a felét elveszítenék, amivel a klub életbenmaradása is komoly kihívássá válna. 

