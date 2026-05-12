Egyre biztosabbnak tűnik Eszéken, hogy a magyar kormányváltás után Mészáros Lőrinc már nem tud akkora összegeket fordítani a helyi labdarúgásra, mint az elmúlt években. A horvát sajtó szerint a felcsúti milliárdos kivonulhat az NK Osijek mögül – ahol hivatalosan már jó ideje nem tulajdonos, hanem főtámogató –, és állítólag már a februári vezetőváltás is ezt készíthette elő.

A helyzetről részletesen író G7 többek között a horvát Glas Slavonije értesüléseit is idézte.

A Mészáros Csoport már februárban megkezdte az eladás előkészítését

A horvát lap szerint a februárban kinevezett klubelnök, Végh Alexandra azzal a céllal érkezhetett Eszékre, hogy előkészítse a klub eladását. Helyi beszámolók alapján az új vezető az elmúlt hónapokban megkezdte a költségek csökkentését, emellett rendezte a klub kapcsolatát az önkormányzattal is. A horvát sajtó szerint ezek a lépések mind az értékesítést készíthették elő.

Mészáros 2016-ban vásárolta meg az eszéki klubot működtető cég többségi tulajdonrészét. Azóta új stadion és futballakadémia is épült a csapat számára.

A G7 felidézte Mészáros egy 2024-es nyilatkozatát is, amelyben arról beszélt, hogy addig összesen 150 millió eurót fektetett az eszéki klubba.

Az NK Osijek nehéz helyzetbe kerülhet

A Croatian Football értesülései szerint az NK Osijek évi 7–8 millió eurós bevételkieséssel kalkulál, ha Mészáros Csoport valamilyen oknál fogva kiszállna az eszéki klub finanszírozásából.

Mivel az eszéki klub éves költségvetése 15 millió euró közül mozog, így a Mészáros Csoport kivonulásával nagyjából a bevételük felét elveszítik, ami komoly anyagi gondolokat okozhat a klubnál. Nem kizárt, hogy a nyáron életbe lép a vészforgatókönyv, és kulcsjátékosok sora távozik az NK Osijektől.

Nemcsak Eszékről távozhat Mészáros Csoport?

Februárban már napvilágot láttak hírek arról, hogy Eszéken csúsztak a fizetések. Információink szerint hasonló problémák a Puskás Akadémiánál is felmerültek, és akár más, hozzá köthető csapatoknál is előfordulhattak.

Valamint korábban arról is beszámoltunk, hogy a Diósgyőr mögül is kiszállhatott a Mészáros Csoport.

