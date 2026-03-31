Vasárnap a magyar válogatott rendhagyó levezető edzésen vett részt a szlovénok elleni 1-0-s győzelem után, a játékosok ezúttal nem lábbal, hanem kézzel mutathatták meg, mit tudnak, ugyanis kosárlabda edzésen vettek részt.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Instagram-oldalára feltöltött videó tanulsága szerint Szoboszlai Dominik nemcsak a foci, hanem a kosárlabdával is remekül bánik.

Kylian Mpabbé is megcsillogtatta kosárlabda tudását

Természetesen a Real Madrid csillaga sem maradhatott ki a sorból, Kylian Mbappé edzésén talált bele kézzel a kukába, majd ünnepelte meg látványosan a találatát – derül ki a Francia Labdarúgó-szövetség Instagram-oldalára feltöltött videóból.

Szoboszlai Dominik egyébént lábbal is kosarat rúgott a magyar válogatott edzésén, ráadásul a félpályáról. Kylian Mbappénak tehát fel van adva a lecke. Várjuk a francia támadó újabb videóját!

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.