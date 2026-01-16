Az elmúlt napokban újra felerősödtek azok a találgatások, amelyek Bruno Fernandes manchesteri jövőjét érintik. A legfrissebb beszámolók szerint a 31 éves portugál középpályás ismét mérlegeli a lehetőségeit, miután honfitársát, Rúben Amorimot menesztették a Manchester United vezetőedzői posztjáról az Old Traffordon.

A klub irányítását átmenetileg Darren Fletcher vette át, majd jelenleg Michael Carrick tölti be az ideiglenes menedzseri szerepet. A United tervei szerint végleges vezetőedzőt csak a nyári időszakban neveznek ki, és a BBC Sport információi alapján Fernandes is ekkor hozza meg döntését hosszú távú jövőjéről.

A portugál válogatott csapatkapitánya 2027-ig érvényes szerződéssel rendelkezik, hat éve erősíti a manchesteri klubot, ez idő alatt 310 mérkőzésen lépett pályára és 103 gólt szerzett. Az Old Traffordon viselt karszalag mellett továbbra is a csapat egyik legmeghatározóbb alakja, még akkor is, ha a United az elmúlt idényekben fényévekre került a korábbi sikerkorszakától. A BBC Sport hangsúlyozza: Fernandes továbbra is elkötelezett a klub iránt.

A középpályás korábban többször is elmondta, hogy pályafutása következő nagy fordulópontját a 2026-os világbajnokság utánra időzíti, ahol Cristiano Ronaldóval és a portugál válogatottal ismét a világcsúcs meghódítására készül. Ezt követően tervezi meghozni a végleges döntést a folytatásról.

Ugyanakkor Fernandes nemrég meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogy a Manchester United a 2025-ös nyári átigazolási időszakban nyitott lett volna az eladására, miután komoly ajánlat érkezett érte a szaúdi Al-Hilaltól. A Canal 11-nek adott interjújában elárulta: úgy érezte, a klub részéről nem lett volna tragédia a távozása