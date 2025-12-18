Bruno Fernandes került a címlapokra, miután a portugál Canal 11 csatornának adott interjúja (melyet még novemberben rögzítettek) nyilvánosságra került. A középpályás nem köntörfalazott: szerinte a klubvezetők tavaly nyáron készek lettek volna elfogadni a szaúdi Al-Hilal 100 millió fontos ajánlatát.

Pénz beszél

Fernandes az interjúban nyíltan beszélt a csalódottságáról és arról a kettősségről, amit a klub részéről érzett:

„Úgy éreztem, a klub részéről megvolt az a hozzáállás, hogy: 'ha elmész, az nekünk nem is olyan rossz'. Ez egy kicsit fáj nekem. Sőt, inkább elszomorít, mert olyan játékos vagyok, akit semmivel sem lehet kritizálni. Mindig ott vagyok, mindig játszom, legyen jó vagy rossz a formám, mindent beleadok.”

A portugál válogatott sztár szerint a döntés végül nem a vezetők „bátorságán” múlt:

„A klub azt akarta, hogy menjek el, ez van a fejemben. Megmondtam az igazgatóknak is, de szerintem nem volt bátorságuk meghozni ezt a döntést, mert a menedzser [Ruben Amorim] akart engem. Ha azt mondtam volna, hogy távozni akarok, elengedtek volna.”

Hol folytatná Európában?

Bár a 31 esztendős Bruno Fernandes hangsúlyozta, hogy addig marad a Unitednél, amíg „kívánatosnak” érzi magát, elárulta, mely bajnokságok vonzzák még:

„Szeretném megtapasztalni a spanyol bajnokságot, és nagy trófeákért küzdeni Olaszországban. Sok szállal kötődöm Olaszországhoz, a lányom is ott született.”

A visszatérés gondolata is foglalkoztatja:

„Már gondoltam a Portugáliába való hazatérésre is… az első opció a Sporting lenne. Hogy újra olyan boldog legyek, mint ott voltam. De jól akarok játszani, nem akarom lerombolni az ott hagyott örökségemet.”

Fabrizio Romano: Januárban nincs pánik

A transzferguru, Fabrizio Romano legfrissebb bejelentkezésében megerősítette, hogy a januári távozás nem téma.

„Garantálhatom, hogy Bruno a télen nem megy sehova, teljes mértékben a Unitedre koncentrál. Azonban a szaúdiak nem adják fel, nyáron újra próbálkozni fognak” – mondta Romano.

A titkos 56,6 milliós záradék

Miközben a szaúdi klubok akár 70-100 millió fontot is fizetnének érte 2026 nyarán, a Daily Mail újságírója, Chris Wheeler egy fontos részletet tárt fel. Fernandes szerződésében állítólag szerepel egy záradék, amely szerint Anglián kívüli klubok fix 56,6 millió fontért (kb. 68 millió euró) kivásárolhatják. Ez az összeg szinte aprópénz egy ilyen szintű játékosért, ami komoly fejfájást okozhat az INEOS vezetésének, ha a Real Madrid vagy egy olasz sztárcsapat (például az Inter vagy a Juventus) bejelentkezik érte.

A Manchester United elöljárói a hírek szerint megdöbbentek Fernandes nyilatkozata miatt, és bár továbbra is őt tekintik a csapatkapitánynak, a viszony láthatóan romlott a felek között.

Mi a helyzet a mellőzött Mainoo-val?

Romano azt is megerősítette, hogy Kobbie Mainoo helyzete is bizonytalan: a fiatal tehetség több játéklehetőségre vágyik a 2026-os világbajnokság előtt, és a Napoli már be is jelentkezett érte egy kölcsönszerződés reményében.

Úgy tűnik tehát, hogy a Manchester Unitednél a januári ablak nem a kapitány eladásáról, hanem a keret finomhangolásáról és a távozni vágyó fiatalok sorsának rendezéséről szólhat.

Forrás: TeamTalk, Fabrizio Romano

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.