Michael Carrick számít a legesélyesebb jelöltnek a Manchester United ideiglenes vezetőedzői posztjára – értesült a BBC.

A klub vezetése abban bízik, hogy legkésőbb szerdáig, a játékosok edzésre való visszatéréséig megszületik a döntés. Bár hivatalos egyezség még nem született a felek között, a tárgyalások állítólag előrehaladott állapotban vannak a 44 éves szakemberrel.

Carrick számára egyébként nem lenne ismeretlen a Manchester United kispadja: 2021-ben, Ole Gunnar Solskjaer menesztését követően már volt egy hárommeccses időszaka az együttes élén ideiglenes vezetőedzőként. Akkor két győzelmet és egy döntetlent ért el, majd Ralf Rangnick érkezésével távozott a posztról.

A korábbi középpályás komoly támogatást élvez az öltözőn belül, valamint az INEOS vezetésénél is, amely a futballszakmai irányítást felügyeli az Old Traffordon.

A Manchester United január 5-én menesztette Ruben Amorimot, aki 14 hónapot töltött a csapat élén. A portugál szakember távozása után ideiglenesen Darren Fletcher kapta meg az első csapat irányítását.

Fletcher irányításával a United múlt szerdán döntetlent játszott a Premier League-ben a kiesés ellen küzdő Burnley ellen, majd vasárnap az FA-kupa harmadik fordulójában vereséget szenvedett a Brightontól. Ez várhatóan Fletcher második és egyben utolsó mérkőzése volt vezetőedzőként.

Carrick játékosként legendás pályafutást tudhat maga mögött: 2006 és 2018 között összesen 464 tétmérkőzésen lépett pályára a Manchester United színeiben, miután Sir Alex Ferguson a Tottenhamtől szerződtette. Az angol középpályás tavaly június óta nem dolgozik, miután a Championshipben szereplő Middlesbrough menesztette két és fél év után.

Visszavonulását követően Carrick azonnal csatlakozott José Mourinho stábjához a 2017–18-as idény végén. A portugál menesztése után is maradt a klubnál, és végig tagja volt Solskjaer szakmai csapatának a norvég 168 mérkőzésen át tartó regnálása alatt.