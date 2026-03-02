A Manchester City világrekordot jelentő ajánlatra készül a PL sztárjáért

Tino Livramento a célkeresztben

A Manchester City átigazolási stábja már tavaly nyár óta élénk figyelemmel kíséri Tino Livramento fejlődését. A 23 éves, korábbi Chelsea-nevelésű védő a Newcastle Unitedben nyújtott teljesítményével győzte meg az Etihad elöljáróit arról, hogy ő a tökéletes utód a távozóban lévő vagy kiegészítő emberré váló Kyle Walker helyére.

Bár ebben a szezonban Matheus Nunes – eredeti posztjától eltérően – és a saját nevelésű Rico Lewis is kapott lehetőséget a poszton, Guardiola egy "kész", domináns szélső védőt szeretne a következő évtizedre. A helyzetet segíti, hogy a Newcastle-nek eddig nem sikerült meghosszabbítania Livramento 2028-ig szóló szerződését, így a City bízik benne, hogy el tudják csábítani a tehetséget a St James' Parkból.

Jöhet az újabb világrekord

Amennyiben az üzlet létrejön, az minden bizonnyal rekordot dönt majd. A jelenlegi legdrágább szélső védő Achraf Hakimi, akiért a PSG 60 millió fontot fizetett az Internek, míg a poszt brit rekordját éppen a City tartja Joao Cancelo 57 millió fontos vételárával.

Ha a Manchester City valóban kifizeti a Tino Livramentóért kért több mint 70 millió fontot, azzal nemcsak a saját klubrekordját – a Joao Cancelóért adott 57 millió fontot – dönti meg, hanem Achraf Hakimi 60 millió fontos világrekordját is átadja a múltnak.

A City nem fél nagyot költeni a védelemre: náluk játszik a világ legdrágább középső védője, Josko Gvardiol is. Livramento megszerzése újabb egyértelmű üzenet lenne a riválisoknak a dominancia fenntartásáról.

Nem Livramento az egyetlen célpont

A City scouting csapata nem csak a védelem megerősítésén dolgozik. A hírek szerint a klub pole pozícióban van Elliot Anderson megszerzéséért is. A korábbi Newcastle-ígéret jelenleg a Nottingham Forestben tündököl, és bár a Manchester United is élénken érdeklődik iránta, a kékek magabiztosak, hogy megnyerik a versenyfutást a középpályásért.

Távozók is lehetnek az Etihadban

A keret frissítése áldozatokkal is járhat. A hírek szerint a klub nyitott lehet két meghatározó sztár értékesítésére a nyáron. Olyan nevek merültek fel lehetséges távozóként, mint Savinho, Rodri vagy John Stones. De egyre több a hír, arról is, hogy Guardiola is a távozás felé tarthat.

