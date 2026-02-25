Példátlan szankció fenyegeti a címvédőt a 115 vádpontos eljárásban
Komoly figyelmeztetést kapott a Manchester City: akár 40–60 pontos levonás is „logikus” következmény lehet, ha bűnösnek találják a 115 vádpontot tartalmazó pénzügyi fair play (FFP) ügyben.
Az eljárás 2023 eleje óta húzódik, miután a Premier League hosszú vizsgálat után vádat emelt a klub ellen. A független meghallgatás 2024 végén lezárult, de több mint egy év telt el anélkül, hogy megszületett volna a végső ítélet.
Mindeközben a City – élén Pep Guardiolaval – továbbra is a pályán próbál trófeákért harcolni, miközben következetesen ártatlannak vallja magát.
Miért húzódik ennyire az ügy?
Kieran Maguire futballpénzügyi szakértő a The Overlap műsorban arról beszélt, hogy a döntés késlekedésének oka az ügy mérete:
- A háromtagú döntő testület összehangolása is nehézkes
- A vádak rendkívül súlyosak, így minden részletet alaposan vizsgálnak
Maguire szerint a határozat a következő hónapokban megszülethet, de az időzítés kulcsfontosságú. A Premier League és a Manchester City állítólag 24 órával korábban értesülne az ítéletről, hogy jogászaik áttanulmányozhassák a dokumentumot.
Nem lehet kizárni a bajnokságból – de jöhet a brutális pontlevonás
Korábban felmerült, hogy a Cityt kizárhatják az élvonalból, de ez nem reális forgatókönyv. A Premier League nem sorolhatja át a klubot az angol másodosztály alatti ligákba – az az EFL hatásköre lenne, és ott nincs bizonyított szabálysértés.
Ezért a legvalószínűbb szankció a pontlevonás.
Mi az előzmény?
Mindkét eset egyetlen, hároméves időszakot érintő FFP-sértés volt.
A Manchester City ellen viszont kilencéves időszakra vonatkozó, 115 vádpont szerepel az eljárásban.
Maguire szerint, ha precedenst nézünk, „hozzá kell adni egy nullát” az Everton és a Forest büntetéséhez képest, így 40–60 pontos levonás lenne arányos.
Súlyosabb vád: vállalati csalás?
Az ügy nem csupán pénzügyi fair play megsértéséről szólhat. Felmerült a vállalati csalás gyanúja is, ami már egészen más kategória.
Maguire példaként a Juventus esetét hozta fel, ahol a vezetőségnek távoznia kellett, miután a játékosbérekkel kapcsolatos állítások valótlannak bizonyultak.
Ha a Manchester City ellen is bizonyítást nyernek a legsúlyosabb vádak:
- jelentős pontlevonás jöhet
- komoly pénzbírság várható
- akár teljes igazgatósági átalakítás is elképzelhető
