Példátlan szankció fenyegeti a címvédőt a 115 vádpontos eljárásban

Komoly figyelmeztetést kapott a Manchester City: akár 40–60 pontos levonás is „logikus” következmény lehet, ha bűnösnek találják a 115 vádpontot tartalmazó pénzügyi fair play (FFP) ügyben.

Az eljárás 2023 eleje óta húzódik, miután a Premier League hosszú vizsgálat után vádat emelt a klub ellen. A független meghallgatás 2024 végén lezárult, de több mint egy év telt el anélkül, hogy megszületett volna a végső ítélet.

Mindeközben a City – élén Pep Guardiolaval – továbbra is a pályán próbál trófeákért harcolni, miközben következetesen ártatlannak vallja magát.

Miért húzódik ennyire az ügy?

Kieran Maguire futballpénzügyi szakértő a The Overlap műsorban arról beszélt, hogy a döntés késlekedésének oka az ügy mérete:

A háromtagú döntő testület összehangolása is nehézkes

A vádak rendkívül súlyosak, így minden részletet alaposan vizsgálnak

Maguire szerint a határozat a következő hónapokban megszülethet, de az időzítés kulcsfontosságú. A Premier League és a Manchester City állítólag 24 órával korábban értesülne az ítéletről, hogy jogászaik áttanulmányozhassák a dokumentumot.

Nem lehet kizárni a bajnokságból – de jöhet a brutális pontlevonás

Korábban felmerült, hogy a Cityt kizárhatják az élvonalból, de ez nem reális forgatókönyv. A Premier League nem sorolhatja át a klubot az angol másodosztály alatti ligákba – az az EFL hatásköre lenne, és ott nincs bizonyított szabálysértés.

Ezért a legvalószínűbb szankció a pontlevonás.

Mi az előzmény?

Mindkét eset egyetlen, hároméves időszakot érintő FFP-sértés volt.

A Manchester City ellen viszont kilencéves időszakra vonatkozó, 115 vádpont szerepel az eljárásban.

Maguire szerint, ha precedenst nézünk, „hozzá kell adni egy nullát” az Everton és a Forest büntetéséhez képest, így 40–60 pontos levonás lenne arányos.

Súlyosabb vád: vállalati csalás?

Az ügy nem csupán pénzügyi fair play megsértéséről szólhat. Felmerült a vállalati csalás gyanúja is, ami már egészen más kategória.

Maguire példaként a Juventus esetét hozta fel, ahol a vezetőségnek távoznia kellett, miután a játékosbérekkel kapcsolatos állítások valótlannak bizonyultak.

Ha a Manchester City ellen is bizonyítást nyernek a legsúlyosabb vádak:

jelentős pontlevonás jöhet

komoly pénzbírság várható

akár teljes igazgatósági átalakítás is elképzelhető

