Stefan Koops / NurPhoto
Horváth Róbert Gábor

Mégsem jó az boka - Varga Barnabás sérülés miatt elhagyta a válogatott edzőtáborát

Bokasérülés miatt Varga Barnabás nem lesz bevethető a magyar labdarúgó‑válogatott közelgő felkészülési mérkőzésein Szlovénia és Görögország ellen, miközben Willi Orbán visszatért a keretbe.

A magyar labdarúgó‑válogatott edzőtáborában váratlan változás történt: Varga Barnabás bokasérülés miatt elhagyta a nemzeti csapat összetartását, így nem lesz bevethető a közelgő felkészülési mérkőzéseken, amelyekre Szlovénia és Görögország ellen kerül sor.

A támadó az AEK Athén legutóbbi bajnokiján sérült meg, és az MLSZ közlése szerint a sérülése nem fog rendbe jönni az edzőtábor végéig, ezért az edzők már nem számítanak rá a meccseken.

A sérülés miatt Varga nem játszhat sem a szombati szlovén, sem a keddi görög elleni felkészülési találkozón, miközben a kerethez Willi Orbán csatlakozott, aki korábban személyes okok miatt nem tudott edzeni a társakkal.

A magyar válogatott így újra módosult kerettel készül a budapesti Puskás Arénában rendezendő március 31‑i görög és a március 28‑i szlovén elleni mérkőzésekre. A korábbi változásokról ITT olvashat bővebben.

