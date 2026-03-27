A magyar labdarúgó‑válogatott edzőtáborában váratlan változás történt: Varga Barnabás bokasérülés miatt elhagyta a nemzeti csapat összetartását, így nem lesz bevethető a közelgő felkészülési mérkőzéseken, amelyekre Szlovénia és Görögország ellen kerül sor.

A támadó az AEK Athén legutóbbi bajnokiján sérült meg, és az MLSZ közlése szerint a sérülése nem fog rendbe jönni az edzőtábor végéig, ezért az edzők már nem számítanak rá a meccseken.

A sérülés miatt Varga nem játszhat sem a szombati szlovén, sem a keddi görög elleni felkészülési találkozón, miközben a kerethez Willi Orbán csatlakozott, aki korábban személyes okok miatt nem tudott edzeni a társakkal.

A magyar válogatott így újra módosult kerettel készül a budapesti Puskás Arénában rendezendő március 31‑i görög és a március 28‑i szlovén elleni mérkőzésekre.

