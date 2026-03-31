A magyar válogatott kezdőcsapata Görögország ellen: Tóth Balázs – Bolla, Orbán, Dárdai Márton, Kerkez Milos – Schäfer, Vitális, Sallai, Tóth Alex, Szoboszlai – Redzic

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar válogatott 1-0-s győzelmet aratott a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen szombaton, a találkozó győztes gólját Schön Szabolcs szerezte.

Frissítés! (17:47)

A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos közösségi oldalán is közzétette a magyar válogatott kezdőcsapatát, egy változás történt a szombati kezdőhöz képest: Lukács Dániel helyett Redzic Damir kap bizalmat Marco Rossitól Görögország ellen.

