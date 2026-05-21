Ahogy korábban már beszámoltunk róla, nagy változások jönnek a Pukás Akadémiánál, a felcsúti klub a jövőben inkább a fiatal magyar játékosaira tervez koncentrálni, a nyári átigazolási időszakban szinte az összes idegenlégiós távozhat a klubtól. Sőt a legfrissebb hírek szerint a Puskás Akadémia legjobb játékosa, a gólkirály Lukács Dániel is elhagyhatja a csapatot, több budapesti klub is élénken érdeklődik a magyar válogatott gólvágóért.

Lukács Dániel remek idényt futott

Lukács Dániel 2025 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához, és bár a felcsútiak szezonja összességében nem feltétlenül úgy alakult, ahogy a klubnál remélték, a támadó egyéni teljesítményére aligha lehetett panasz.

A 29 éves csatár remek idényt futott: teljesítményével kiérdemelte a válogatott meghívót is, az idény végén pedig a gólkirályi címet is megszerezte 17 góljának köszönhetően, amivel tovább növelte piaci értékét és felhívta magára több klub figyelmét.

Lukács távozhat a Puskás Akadémiától

Lukács iránt már a téli átigazolási időszakban is komoly érdeklődés mutatkozott, januárban a Ferencváros vitte volna a 29 éves támadót, akkor azonban a Puskás Akadémia nem akarta feltétlenül elengedni egyik legfontosabb játékosát. A nyári átigazolási időszakban viszont már könnyen elképzelhető, hogy a gólkirály is a távozók sorát erősíti majd – értesült róla az Öltözőn Túl.

Információik szerint a támadó iránt három fővárosi klub is érdeklődik: a Ferencváros, az Újpest FC és az MTK Budapest is figyeli a helyzetét.

Az Öltözőn Túl úgy értesült, hogy jelenleg a kék-fehérek állhatnak a legközelebb a megszerzéséhez.

A következő hetekben eldőlhet, hogy Lukács Dániel marad-e Felcsúton, vagy a gólkirályi cím után új kihívás vár rá az NB I-ben.

