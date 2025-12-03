A Sunderlandbe is beletört a Liverpool bicskája, holnap kirúgják Arne Slotot?

A Liverpool kezdte jobban a mérkőzést, ennek megfelelően az első nagyobb lehetőség is a hazaiak előtt alakult ki, egy labdaszerzés után Florian Wirtz került helyzetbe a 24. percben, azonban lövését a kijövő Robin Roefs hatalmas bravúrral védte, a kipattanó ugyan visszapattant a német középpályás elé, aki azonban már nem tudta irányítani a játékszert, így a kapu mellé csorgott a labda.

A 32. minutumban a sunderlandi Trai Hume gondolt egyet 25-ről, és eresztett meg egy életerős lövést, a próbálkozás meglepte Alissont, aki csak a kapufára tudta ütni a labdát. Maradt a 0-0.

A 43. percben Szoboszlai Dominik kínálta meg Roefs-t 28 méterről, a Sunderland kapusa azonban résen volt, és kiütötte a magyar válogatott játékos lövését.

A 44. percben Joe Gomez jobb oldali beadása utána Alexis Mac Allister fejelt, de az argentin középpályás bólintása csak a bal oldali kapufán csattant. Egyre közelebb voltak a vezetéshez a Vörösök.

A fordulást követően ismét a Sunderland veszélyeztetett, egy bal oldali szöglet után Omar Alderete fejese találta el a kapufát a 61. percben.

A gólcsendet a 67. percben Chemsdine Talbi törte meg, a sunderlandi szélső 22 méteres bombájánál már Alisson is tehetetlen volt (0-1).

A 81. percben az eddig elátkozott Florian Wirtz villantotta meg valamit képességeiből, a német középpályás bártan rávezette a vendég védőkre a labdát, megpattanó lövése pedig utat talált a hálóba (1-1). Ez volt Wirtz első gólja új csapatában.

A 95. percben Wilson Isidor lépett ki egy az egyben, el is húzta Alisson mellett a labdát, azonban a visszaérő Fererico Chiesa a gólvonalról mentett. Több gól már nem született a mérkőzésen, így 1-1-s döntetlennel zárult a találkozó.

Sajtóhírek szerint a PSV ellen 4-1-s Bajnokok Ligája vereség után a Liverpool hat pontos utlimátumot adott Arne Slot vezetőedzőnek, ami azt jelentette, hogy a holland szakembernek a West Ham United és a Sunderland elleni bajnokit is meg kell nyernie ahhoz, hogy megtarthassa az állását. Ha a Vörösök vezetősége tartja magát az ultimátumhoz, akkor a Slot utoljára a Sunderland elleni bajnokin ült a Mersey-parti együttes kispadján.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milos a 86. percben állt be csereként Andrew Robertson helyére.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.