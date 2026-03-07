Nem győzték Kerkez Milos riválisát dicsérni az angolok a Liverpool továbbjutása után

Három nap leforgása alatt kétszer is összecsapott a bajnoki címvédő Liverpool és a Premier League-sereghajtó Wolverhampton a Molineux-ban. A kedd esti bajnokit a Wolves nyerte 2-1-re egy megpattanó lövéssel a ráadásban, a péntek esti kupameccsen viszont visszavágtak Szoboszlaiék, és 3-1-s győzelemmel jutottak be az FA-kupa negyeddöntőjébe. Így látta az angol sajtó a mérkőzést:

A BBC a gólt és gólpasszt jegyző Andy Robertsont emelte ki összefoglalójában, aki Kerkez Milos helyén kapott szerepet a Vörösök kezdőjében. Mint fogalmaznak, Robertson “megmutatta, hogy még mindig van helye a csapatban”, akit a magyar válogatott balhátvédje szorított ki a Vörösök kezdőjéből ebben az idényben.

A Sky Sports szerint ugyanúgy alakult az első félidő a kupameccsen, mint a keddi bajnokin: a Liverpool sok, viszont alacsony minőségű helyzetet alakított ki, majd a második félidőben hamar eldöntötte a találkozót a Mersey-parti együttes. A mérkőzés emberének szintén Robertsont választotta a TV-társaság, aki elmondta, a csapat pénteki teljesítménye “sokkal jobb volt, kedden cserbenhagytuk magunkat, nem nyújtottunk olyan teljesítményt, amit magunktól elvárunk”.

A Mirror liverpooli bosszúról ír cikkében, ahol a Vörösök első félideje “nem volt sokkal jobb, mit hétközben”, viszont sikerült életet lehelni magukba a fordulás után. A lap szerint az FA-kupa komoly “megmentője” lehet Arne Slotnak, akinek egyelőre nehéz második szezonja van a Liverpool élén, és kaparnia kell a BL-indulás kiharcolásáért.

A Guardian “törlesztésként” írta le a találkozót, ahol Szalah és Robertson segítette tovább a Liverpoolt a Wembleyben rendezendő finálé felé. A portál szerint Arne Slot nem bízott semmit a szerencsére, és olyan kezdőt rakott fel a pályára, ami “nem tűrte meg” az FA-kupából való kiesést.

A The Athletic Rio Ngumoha szerepéről ír, kiemelve, rengeteg a zaj a fiatal játékos körül, hogy több lehetőséget kapjon Arne Slottól. Mint írják, ezek a hangok most bizonyosságot kaptak, hiszen az első percektől kezdve élesen játszott Ngumoha, és “a csapat messze legkiemelkedőbb játékosa volt csapatának”.





