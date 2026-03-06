Kerkez Milos posztriválisa szállította a Liverpool továbbjutását az FA-kupában

Három napon belül másodjára találkozott egymással a Wolverhampton Wanderers és a Liverpool, de ezúttal nem a bajnokságban, hanem az FA-kupa ötödik körében csaptak össze. Kedden a Wolves meglepetésre begyűjtötte a három pontot, péntek este azonban nem termett babér Rob Edwards csapatának.

Rögtön liverpooli mezőnyfölényt láthatott a Molineux közönsége, az első kísérletre pedig a tizedik percig kellett várni, ekkor Alexis Macallister lövését védte könnyedén Sam Jonhnstone.

Egy perc múlva már jobban meg kellett magát erőltetnie az angol kapusnak, ezúttal Rio Ngumoha egy csel után veszélyeztetett a bal oldali félterületből.

A 19. percben pedig egy kis időre minden szempár a lelátóra fókuszált: a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jotára emlékeztek a szurkolók, akik több molinót kifeszítettek, illetve a nevét énekelték. A portugál támadó mindkét klubban megfordult.

Meglehetősen eseménytelenül folytatódott az első játékrész, a Vörösök főként átlövésekből próbálkoztak. Emellett ugyan hét szögletet is elvégezhettek az első 45 perc folyamán, ám ezekből sem jelentettek igazán veszélyt a Farkasok kapujára.

A fordulást követően ellenben hamar megszerezte a vezetést a Liverpool, amely az 51. percben először indíthatott kontratámadást a mérkőzésen. Az akció végén Andy Robertson vállalta el a lövést, és bevette a Wolves kapuját. 0-1.

Csakhogy a középkezdés után megint lendületből vezethette rá az ellenfél védelmére a labdát Arne Slot csapata. Két perccel az első gól után Mohamed Szalahra jött ki a játék, aki nem hibázott közvetlen közelről. 0-2. Robertson a gólja után gólpasszal segtette csapatát.

Egy óra játék után Ngumoha kétszer is próbálkozott, előbb Johnstone védett, majd kaput tévesztett a Liverpool feltörekvő tehetsége.

Végül nem ő, hanem Curtis Jones döntötte el a továbbjutás kérdését. Az angol középpályás átlövése már sokkal pontosabb volt, mint az első félidőben leadott vendég távoli lövések. 0-3.

Ugyanakkor a ráadás is tartogatott gólt. Hvang Hicshan Johnstone kirúgásából talált be, ezzel gondoskodott arról, hogy a Wolves ezúttal se maradjon találat nélkül a Liverpool ellen. 1-3.

Szoboszlai végigjátszotta a találkozót, amelynek a végén továbbjutást ünnepelhetett.

