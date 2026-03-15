ÉLŐ! Sorsdöntő rangadót játszik a Liverpool, de pályán a Barcelona és Varga Barnabásék is!

Hétközben a Galatasaray egygólos vereséget mért a Liverpoolra a BL-nyolcaddöntő első meccsén, de nincs sok ideje ezen rágódnia Arne Slot csapatának, ugyanis a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából létfontosságú mérkőzés vár a Vörösökre. Minden bizonnyal Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben kap helyet, a kiesés ellen menekülő Spurs elleni találkozó eseményeit IDE KATTINTVA követheted élőben, ahol akár Igor Tudor állása is végveszélybe kerülhet a vendégeknél.

Angliában a másik kiemelt fontosságú meccset az Old Traffordon rendezik, a Manchester United a közvetlen rivális Aston Villát fogadja. A Barcelona a Sevilla elleni hazai meccsel távolodna a tegnap győző Real Madridtól, Varga Barnabás pedig a Konferencialiga után a görög bajnokságban is betalálna a bajnoki címét küzdő AEK Athénban, aki az Atromitosz vendége lesz az alapszakasz utolsó előtti fordulójában. Az összes találkozót ITT KÖVETHETED élőben.





