Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League
Angliában állítják, a Liverpool már döntött Arne Slot jövőjéről!

A Liverpool Brighton elleni veresége újabb kérdéseket vetett fel Arne Slot jövőjével kapcsolatban. Bár a klubvezetés egyelőre kitart a holland edző mellett, a bajnoki és Bajnokok Ligája-szereplés gyenge mutatói, valamint az utódjelöltek felbukkanása növeli a nyomást a holland szakvezetőn. Az ismert sportújságíró szerint a szezon végéig még maradhat, de a negyeddöntős BL-szereplés kulcsfontosságú lesz Slot hosszú távú jövőjére vonatkozóan.

A szombati, Brighton elleni 2-1-es vereséget követően ismét felerősödtek a kritikák Liverpoolban, elsősorban a vezetőedző, Arne Slot felé.

A szurkolók és a média részéről is egyre gyakrabban merül fel a kérdés: vajon Slot a megfelelő ember-e a kispadon? A klubvezetés azonban egyelőre kitart mellette. A brit újságíró, Sean O’Connor értesülései szerint a Liverpool jelenleg nem tervezi a szakember menesztését, és legalább a szezon végéig biztosan vele képzeli el a folytatást – számolt be róla kedd délután a Sport Bild.

A döntéshozók nyáron átfogó értékelést tartanak majd, amelynek részeként Slot munkáját is alaposan megvizsgálják. A klubvezetés továbbra is bízik benne, és úgy véli, még képes lehet pozitív irányba fordítani az idényt.

A jelenleg még élő bizalom ellenére azonban nő a nyomás a holland tréneren. A háttérben már most felmerültek lehetséges utódok nevei is. A leggyakrabban Xabi Alonso kerül szóba, aki klubikonként különösen erős jelölt lehet, míg a VfB Stuttgart sikeredzője, Sebastian Hoeneß szintén a potenciális jelöltek között szerepel.

Slot 2024-ben vette át a Liverpool irányítását, és jelenlegi szerződése 2027-ig szól. Azonban a címvédő a várakozások alatt teljesít: 31 fordulót követően csupán az ötödik helyen áll a bajnokságban. A kihívások sora ráadásul nem ér véget: a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a címvédő Paris Saint-Germain lesz az ellenfél. Egy esetleges továbbjutás kulcsfontosságú lehet Slot jövője szempontjából – könnyen elképzelhető, hogy az állása is múlhat rajta.

