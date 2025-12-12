Mint ismert,Mohamed Szalah a Liverpool szombati, Leeds United elleni 3-3-s döntetlen után megelégelte, hogy sorozatban harmadszor került a kispadra, és a találkozó után egy hosszabb interjút adott az újságíróknak, amelyben elmondta, hogy úgy érzi, hogy a klub a busz álá dobta. Az egyiptomi kirohanása nem maradt következmények nélkül, a 33 éves szélső kimaradt a vörösök Milánóba utazó Bajnokok Ligája keretéből. A Brighton elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón természetesen Szalah volt a főtéma.

Arne Slot bármennyire igyekezett, nem tudta elkerülni, hogy Szalahról kelljen beszélnie, de az egyiptomin kívül a sérültek helyzete, és Szoboszlai erőállapotáról is szóba került

Szalah kapcsán kiemelte: “Délelőtt lesz egy megbeszélésem Mo-val, az alapján döntöm el, hogyan tovább. Nincs okom arra, hogy ne szeretném, ha nem maradna.” - idézte az edzőt a liverpool.com. A Brighton elleni lesz az utolsó meccs, mielőtt Szalah elutazna az Afrika-Kupára, így kérdés, ebben az évben látják-e még a szurkolók liverpooli mezben.

Biztosan nem lép pályára Cody Gakpo és Endo Vataru, mindketten több hetet kénytelenek kihagyni, ellenben visszatérhet betegségéből Federico Chiesa. Alexander Isak játéka viszont kérdéses szombaton.

Több játékos, köztük Szoboszlai Dominik is pihenőt kaphat a hétvégén?

Slot elmondta, majdhogynem boldog, hogy kiestek a Ligakupából, hiszen rengeteg meccset kell játszaniuk, és pihentetnie kell a kulcsembereket: “Néha pihentetnem kell a játékosokat… Dominik, Konate, van Dijk, és Gravenbrech is túl sok percet játszanak. Jobb lesz nekik is, ha lesz egy hét pihenő két meccsünk között, hogy felépüljenek a sérültjeink, és több emberből válogassak.”

A 10. helyen álló Liverpool szombaton délután a Brighton ellen folytatja a Premier League küzdelmeit, és tovább zárkózna az élmezőnyhöz Szoboszlai Dominik csapata. Szombaton kiderül, hogy Szalah-val, vagy nélküle.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.