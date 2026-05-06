A Liverpool már érdeklődött is afelől, hogy milyen feltételekkel szerződtethetné Kylian Mbappét, és figyelemmel kíséri a helyzetét – tudta meg a Fichajes.

A liverpooliak állítólag nagyszabású terveket szőttek a klub újjáépítéséről, amihez elengedhetetlen lenne egy valódi bombaigazolás, ezért jött ismét a képbe a francia válogatott játékos.

Jóllehet a spanyol portál megjegyzi, hogy nehéz lesz összehozniuk az átigazolás a Vörösöknek, tekintve Mbappé magas fizetését és átigazolási díját.

Mbappé még az AS Monaco játékosaként találkozott a Vörösök vezetőségével, de végül nem tettek érte ajánlatot. 2022-ben azonban már nagyon is konkrét volt a Liverpool érdeklődése, és kevesen múlt, hogy nem a Mersey-parton folytatta a pályafutását.

