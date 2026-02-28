Az olasz Serie A-t magabiztosan vezető Inter a sokkoló, Bodø/Glimt elleni Bajnokok Ligája-kiesés után már csak a bajnokságra és az Olasz Kupára koncentrálhat, és a klub vezetősége már a nyári esetleges célpontokat véglegesíti a csapat megerősítésére.
Már télen is szerették volna Jones-t
Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a milánói kék-feketék január végén kölcsönvételi ajánlatot tettek a Liverpoolnak a játékosért. Az Inter Davide Frattesi helyére kívánta vásárlási opcióval megszerezni a Mersey-partjáról Curtis Jones-t, ám a Nottingham Forest végül nem igazolta le Frattesit, és az angol középpályás is maradt Liverpoolban.
Nyáron újra megpróbálják
Úgy tűnik, az Inter nem tett le Jones megszerzéséről, és a Corriere dello Sport szerint nyáron ismét megpróbálja Milánóba csábítani a Vörösök középpályását az Internazionale.
Az olaszoknak segíthet ebben, hogy Jones szerződésének utolsó évébe lép a nyáron, így akár egy csökkentett áron is elérhetővé válik a Liverpool játékosa, ha klubja szeretne még pénzt látni az angol válogatott középpályásból.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!