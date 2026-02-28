Goal.com
A Liverpool középpályását szerződtetné az Internazionale - Curtis Jones a nyári kiszemelt

Már januárban szerződtette volna az olasz bajnoki listavezető Inter a Liverpool angol válogatott középpályását, Curtis Jones-t, ám akkor az üzlet nem jött létre, viszont nyáron ismét megpróbálkozik a milánói csapat a játékos megszerzésével.

Az olasz Serie A-t magabiztosan vezető Inter a sokkoló, Bodø/Glimt elleni Bajnokok Ligája-kiesés után már csak a bajnokságra és az Olasz Kupára koncentrálhat, és a klub vezetősége már a nyári esetleges célpontokat véglegesíti a csapat megerősítésére.

Már télen is szerették volna Jones-t

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a milánói kék-feketék január végén kölcsönvételi ajánlatot tettek a Liverpoolnak a játékosért. Az Inter Davide Frattesi helyére kívánta vásárlási opcióval megszerezni a Mersey-partjáról Curtis Jones-t, ám a Nottingham Forest végül nem igazolta le Frattesit, és az angol középpályás is maradt Liverpoolban.

Nyáron újra megpróbálják

Úgy tűnik, az Inter nem tett le Jones megszerzéséről, és a Corriere dello Sport szerint nyáron ismét megpróbálja Milánóba csábítani a Vörösök középpályását az Internazionale.

Az olaszoknak segíthet ebben, hogy Jones szerződésének utolsó évébe lép a nyáron, így akár egy csökkentett áron is elérhetővé válik a Liverpool játékosa, ha klubja szeretne még pénzt látni az angol válogatott középpályásból.


