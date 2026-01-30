A Premier League-ben köthet ki az Inter középpályása

Fabrizio Romando értesülései szerint hamarosan megszületik az egyezség Davide Frattesi klubváltása kapcsán, az Inter 26 esztendős olasz középpályása kölcsönbe érkezik majd a Nottingham Foresthez, amelynek opciója lesz megvásárolni a játékost – irta péntek este az olasz transzferguru.

A La Repubblica a napokban számolt be róla, hogy a Premier League-ben szereplő egyesület fokozta érdeklődését Davide Frattesi iránt, a jelek szerint pedig célegyenesbe értek a tárgyalások.

A 24 éves olasz válogatott középpályás Milánóban nehezen jut rendszeres játéklehetőséghez, ami komoly dilemmát jelent számára. Ezzel szemben a Nottingham Forest szakmai stábja úgy véli, hogy képes lenne kulcsszerepet biztosítani a játékosnak a középpályán, ezért a klub igyekskzik minél előbb lezárni az üzletet, már csak azért is, mert a hírek szerint az Atlético Madrid és a Lazio is vizsgálta az esetleges átigazolás feltételeit.

A jelenlegi helyzet alapján ugyanakkor a Forest tűnik a legkomolyabb kérőnek, Fabrizio Romano szerint a döntés immár a játékos kezében van.