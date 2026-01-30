Beindult a lavina, Szoboszlai csapattársa az Internél köthet ki

Mozgalmas órákat él át az Internazionale, miután az olasz klub párhuzamosan két jelentős átigazolási ügyben is előrehaladott tárgyalásokat folytat. Fabrizio Romano információja szerint az Inter már tárgyal a Liverpoollal Curtis Jones kölcsönvételéről, amely vételi opciót is tartalmazna. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, és szorosan összefüggnek Davide Frattesi várható távozásával.

A milánói klub ugyanis csak abban az esetben lép tovább Jones ügyében, ha Frattesi elhagyja az együttest. Utóbbi kapcsán továbbra is a Nottingham Forest számít a legesélyesebb befutónak: Fabrizio Romano korábban arról számolt be, hogy az angol klubbal már megszületőben van a megállapodás egy kölcsönszerződésről, amelyhez vásárlási opció is társulna. A Forest jelenleg az Inter végső válaszára vár.

Amennyiben az olasz középpályás valóban távozik, az Inter gyorsan pótolná őt Curtis Jones személyében. A Liverpool saját nevelésű játékosa esetében egy kölcsönmegállapodásról tárgyalnak a felek, vételi opcióval, ami mindkét klub számára rugalmas megoldást jelenthet. Más kérdés, hogy a Liverpoolban Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése után nem maradt egészséges jobbhátvéd, Curtis Jones távozásával pedig tovább szűkülne az amúgy is meglehetősen foghíjas keret. Más kérdés, hogy Gianluca Di Marzio információja szerint a Liverpool éppen az Inter védőjét, Denzel Dumfriest nézte ki magának, és a hírek szerint akár már télen is lépnének a védő megszerzése ügyében. Vagyis könnyen megeshet, hogy hamarosan megindul a játékoskeringő Liverpool és Milánó között.