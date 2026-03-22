Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-1-s vereséget szenvedett a Brighton otthonában az angol bajnokság (Premier League) 31. fordulójában. A találkozón Danny Welbeck duplázott, a vörösök részéről pedig Kerkez Milos talált be egy ravasz labdaszerzés után.

A lefújást követően Danny Welbeck második gólja szolgálatott vitatémát, több futballal foglalkozó szurkolói oldal szerint ugyanis az angol támadó egyértelműen lesről szerezte a Brighton győztes találatát, azonban a videóbíró ennek ellenére mégis megadta a gólt.

A mérkőzésen bemuatott animáció szerint Welbeck a labda vonala mögül indult, azonban jól látható, hogy a kamera nem vonalban van. Itt csak kicsit csal a Premier League, mutatjuk, mi ennek az oka.

Egy kevésbé ismert szabály áll a háttérben.

Az angol bajnokságban a 2024/25-ös idény második felétől már félautomata lesrendszert használnak, amely a korábbi vonalazgatás helyett látványos animációval mutatja meg, hogy a támadó lesen volt-e.

A félautomata lesrendszer bevezetésével a Premier League-ben egy kevésbé ismert szabály is életbe lépett a szoros szituációknál. Más sorozatokkal ellentétben – ahol milliméterre pontos döntések születnek – itt egy öt centiméteres hibahatárt alkalmaznak, ami nagyjából a zöld vonal vastagságának felel meg.

Ráadásul az animáció sem mindig pontosan az érintett játékosok vonalában fut, így nem teljesen egyértelmű, hogy mely testrészt veszik figyelembe a leshelyzet megítélésénél.

Ennek köszönhetően a Premier League-ben az is előfordulhat, hogy egy játékos – jelen esetben Welbeck – akkor is szabályos gólt szerez, ha a labda elrúgásának pillanatában néhány centiméterrel lesen helyezkedett.

Welbeck gólja több szemszögből:

Korábban egyébként pont a Liverpool középpályása, Florian Wirtz szerzett egy hasonlóan lesnek tűnő gólt.

