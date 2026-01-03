Kiegyenlített játékot hozott a mérkőzés eleje, gyenge Arsenal próbálkozások után a tizedik perc legvégén a sérülésből nemrég visszatérő Gabriel hibázott óriásit: a keresztpassza nem sikerült Saliba felé, és Evanilsont hozta ezzel ziccerbe, aki nem is hibázott az üres kapura, 1-0.

Nem kellett sokat várni a válaszra, egy kapu előtti kavarodás után Martinelli lövése vágódott le, és az első gólnál nagyot hibázó Gabriel elé pattant a labda, aki kiegyenlített a 16. percben, 1-1.

Az első félidő további része alacsony minőségű futballt hozott, a Bournemouth távoli lövésekkel próbálkozott, míg az Arsenal nagyon pontatlanul és lassan játszott, így döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.

A második félidőt jól kezdték az Ágyúsok: az 54. percben egy felívelés után nem tudtak felszabadítani a védők, Ödegaard pedig tökéletesen tálalt Rice elé, aki 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 1-2. Ezután próbálta nyomás alá helyezni a hazai csapat a listavezetőt, ám újabb gólt kaptak: a 71. percben Martin Ödegaard nagyszerűen ugratta ki a csereként beálló Bukayo Saka-t, aki az alapvonalról visszagurítva ugyancsak Rice-t találta meg, akinek duplájával már kettővel vezettek az észak-londoniak, 1-3.

Ám nem adta fel a Bournemmouth, hat perc elteltével a szintén csereként pályára lépő Kroupi volt eredményes, nagy gólt lőtt a tizenhatoson kívülről, 2-3. Hiába hajtottak a hazaiak az egyenlítőgólért, ziccert már nem sikerült kialakítani, így az Arsenal közepes játékkal is nyerni tudott.

Győzelmükkel az Ágyúsok 7 pontra növelték előnyüket a jelenleg harmadik helyezett Manchester City előtt, akik vasárnap az edzőváltáson átesett Chelsea-t fogadják az Etihadban. Közéjük a kora délutáni meccsen győzni tudó Aston Villa férkőzik be, akik hat pontra vannak az Arsenaltól. Mikel Arteta csapata legközelebb jövőhét csütörtökön a Liverpoolt fogadják az Emiratesben.