Ceballos a tegnapi mérkőzés 82. percében állt be csereként Arda Güler helyére még 1-1-s állásnál, így már a pályán élhette át az Osasuna győztes gólját, amivel az utolsó percben szenvedett vereséget a Királyi Gárda.

A középpályás jobb talpizma sérült meg, az AS szerint legalább hét hetet kell nélkülöznie őt a csapatnak, így biztosan nem lép pályára az Atlético Madrid elleni derbin, és továbbjutás esetén a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében sem.

Ceballos egyértelműen másodhegedűs ebben a szezonban a habfehéreknél, a játékpercek mindössze negyedén volt pályán idén a Real Madridban. Viszont nagyobb szerepet is várhatott volna rá a következő két hónapban, ugyanis nemrég kiderült, Jude Bellingham legalább április közepéig nem áll Álvaro Arbeloa rendelkezésére. De nem csak a középpályán tizedelődött meg a Real Madrid, a védelemben Dean Huijsen vádlisérülés miatt legalább 3 hétig harcképtelenné vált.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.