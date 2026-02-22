Goal.com
Live
ceballos(C)Getty Images
Szabó Kristóf

Lesújtó hír: hónapokra kidőlt a Real Madrid középpályása - Ceballosnak legalább hét hetet ki kell hagynia

Nem elég az Osasuna ellen bajnoki vereség a Real Madridnál, a csapat spanyol középpályása, Daní Ceballos talpizom sérülést szenvedett, ami miatt több hetet ki kell hagynia a játékosnak.

Ceballos a tegnapi mérkőzés 82. percében állt be csereként Arda Güler helyére még 1-1-s állásnál, így már a pályán élhette át az Osasuna győztes gólját, amivel az utolsó percben szenvedett vereséget a Királyi Gárda.

A középpályás jobb talpizma sérült meg, az AS szerint legalább hét hetet kell nélkülöznie őt a csapatnak, így biztosan nem lép pályára az Atlético Madrid elleni derbin, és továbbjutás esetén a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében sem.

Bajnokok Ligája
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Benfica crest
Benfica
BEN

Ceballos egyértelműen másodhegedűs ebben a szezonban a habfehéreknél, a játékpercek mindössze negyedén volt pályán idén a Real Madridban. Viszont nagyobb szerepet is várhatott volna rá a következő két hónapban, ugyanis nemrég kiderült, Jude Bellingham legalább április közepéig nem áll Álvaro Arbeloa rendelkezésére. De nem csak a középpályán tizedelődött meg a Real Madrid, a védelemben Dean Huijsen vádlisérülés miatt legalább 3 hétig harcképtelenné vált.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0