Hetekre elvesztette fontos játékosát a Real Madrid

Kulcsfontosságú szakaszához érkezett a 2026-os idény, ám a Real Madrid újabb nevet volt kénytelen felírni a hiányzók listájára. A klub hivatalos orvosi közleménye szerint a fiatal középhátvéd, Dean Huijsen izomsérülést szenvedett, így egy időre harcképtelenné vált.

A február 20-án kiadott orvosi jelentés alapján Huijsen jobb lábának vádlijában szenvedett izomsérülést. A madridiaknál megszokott módon a közlemény nem tartalmaz konkrét visszatérési dátumot, csupán annyit jelez: a játékos állapota „a gyógyulás függvénye”.

Az ilyen típusú sérülések általában 2–3 hetes rehabilitációt igényelnek, a húzódás vagy izomszakadás mértékétől függően.

Huijsen az idény során egyre nagyobb szerepet kapott, és fontos rotációs opcióvá vált a védelem tengelyében. A mostani kiesése különösen kellemetlen a bajnoki és nemzetközi célok szempontjából, hiszen a Real Madrid sorsdöntő mérkőzések előtt áll.

A következő napokban dőlhet el, pontosan mennyit kell kihagynia a fiatal bekknek – a madridi stáb minden bizonnyal nem kockáztat, nehogy hosszú időre elveszítse a játékost.

