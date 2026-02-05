Komoly pontlevonással sújtotta a szövetség az angol bajnok gárdát

A Leicester Citytől hat pontot vontak le, miután bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésében. A szankció következtében a csapat a Championship 20. helyére esett vissza, és jelenleg csak jobb gólkülönbségének köszönhetően van a kiesőzónán kívül.

Az EFL (angol ligaszövetség) hivatalosan is megerősítette a döntést, amely azonnali hatállyal lépett életbe, ugyanakkor a Leicester még fellebbezhet a büntetés ellen.

„Az EFL tudomásul vette a Premier League szabályai alapján kijelölt független fegyelmi bizottság döntését, amely megállapította, hogy a Leicester City megsértette a pénzügyi szabályokat a 2023/24-es idényt lezáró hároméves beszámolási időszakban. Minden releváns körülmény mérlegelése után a bizottság hatpontos levonást javasolt. Az EFL igazgatótanácsa jóváhagyta a döntést, amelyet azonnali hatállyal alkalmaztak a Championship tabelláján.”

Az ítéletet egy független szabályozói testület hozta meg, az eljárás pedig már tavaly május óta zajlott.

A döntés hátterében az áll, hogy a Leicester a 2023/24-es szezonban megszegte a nyereségességi és fenntarthatósági szabályokat (PSR), amikor legutóbb a Championshipben szerepelt. A klub a hároméves vizsgált időszakban több mint 200 millió font veszteséget halmozott fel, miközben az engedélyezett maximum 81 millió font lett volna.

A Premier League részletes indoklásában kiemelte, hogy a Leicester 2024-es feljutását követően az EFL-vizsgálata átkerült a Premier League hatáskörébe. Egy 2025 márciusában hozott bírósági döntés megerősítette, hogy a Premier League jogosult az eljárás lefolytatására, ezt követően 2025 májusában került az ügy a független bizottság elé.