A 2017-18-as kiírásban az angol bajnokság csodacsapatának láthatóan túl nagy falat volt a hazai és a Bajnokok Ligája-szereplés, emiatt hamar kirajzolódott, hogy a kiesés ellen fog küzdeni. Végül menesztették Claudio Ranieri vezetőedzőt, akinek a helyét februárban vette át a másodedző, Craig Shakespeare.

Ugyanakkor megannyi Leicester-szurkoló úgy gondolja, hogy idejekorán váltak meg az olasz szakembertől, főleg azok után, hogy amit a klubért tett. A Four Four Two-nak most Ranieri elmondta a teljes igazságot a menesztésével kapcsolatban.

„Őszintén szólva, fájt. Kilenc hónappal korábban megnyertük a Premier League-et, de most kirúgtak? Miért?

Később az elnök fia azt mondta, hogy a probléma az volt, hogy nem jöttem ki jól néhány angol stábtaggal. Hihetetlen

– közölte a meghökkentő részleteket. – Már az azt megelőző szezonban, amikor vezettük a bajnokságot, az egyik stábtag negatív dolgokat mondott rólam a játékosoknak. Behívtam az irodámba – még csak nem is tudta megindokolni. Akkor túlzottan a bajnoki címre koncentráltam, emiatt csak annyit mondtam az általános igazgatóval, hogy az idény végezetével megválunk az említett stábtagtól.

Végül bajnokok lettünk – nagy volt az öröm, az ünneplés, ezért úgy döntöttem, hogy nem csinálok semmit. Ez hiba volt. A 2017-18-as kiírásban ugyanúgy rosszakat mondott rólam a futballistáknak."

