Ahogy február elején már beszámoltiunk róla, a Leicester City 6 pontos levonást kapott, amiért megsértette a Championship Profit és Fenntarthatósági Szabályait (PSR).

Mi történt?

Köztudott, hogy a profi csapatoknak Angliában szigorú pénzügyi szabályoknak kell megfelelniük. Azonban a Leicester City a 2023/24-es szezonban megszegte ezt a szabályozást. A klub a hároméves vizsgált időszakban 102 millió font veszteséget halmozott fel, miközben az engedélyezett maximum 81 millió font lett volna.

A Rókák fellebbeztek az ítélet ellen, mivel szerintük a pontlevonás nem volt arányos, azonban az angol liga mást gondol az esetről. A The Sun beszámolója szerint az EFL úgy gondolja, hogy a Leicester City így is olcsón megúszta az esetet, ugyanis az angol liga szerint a 12 pontot kellett levonni az egykori angol bajnoktól, valalmint súlyos pénzbírsággal kellett volna szankcionálni az együttes súlyos szabálysértését.

Leicester City a kiesés szélére sodródott

A Leicester City számára minden pontra szükség lehet a végelszámolásnál, ugyanis a Rókák a hat pontos büntetésnek köszönhetően visszacsúsztak a 22. helyre a Chamionship tabelláján, így jelenleg két pontra vannak a bennmaradást jelentő 21. helytől.

Egy esetleges újabb elmarasztaló ítélet, és a büntetés 12 ponta növelése gyakorlatilag a biztost kiesést jelentené a másodosztályból, vagyis a liga a napokban tulajdonképpen arról fog dönteni, hogy kizárja-e a harmadosztályba az egykori angol bajnokot.

Arról egyelőre nincsenek információink, hogy az EFL helyt adott-e a Leicester City fellebbezésének, vagy a hat pontnál is keményebb szankció következhet. Amint bővebb információink vannak az esetről, frissíjük cikkünket.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.