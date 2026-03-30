Laporta lerántotta a leplet Messi távozásáról és visszatéréséről, valamint a Negreira-ügyről is

Joan Laporta ismét magához ragadta a mikrofont, és az El País-nak adott interjújában a klubot érintő legforróbb témákban mondta el a véleményét. Lionel Messi fájdalmas búcsújától kezdve a Real Madriddal való feszült viszonyig Laporta kendőzetlenül vázolta fel a saját álláspontját.

Az egyik legérzékenyebb téma Messi 2021-es távozása volt – egy döntés, amely azóta is meghatározza a klub életét. Az elnök hangsúlyozta: bár érzelmileg nehéz volt, a keret újjáépítése és a hosszú távú jövő érdekében elkerülhetetlennek tartotta.

„Azt tettem, amit meg kellett tennem. Leo a pályafutása végéhez közeledett, nekünk pedig új csapatot kellett építenünk. Szerettem volna-e, hogy ez az építkezés az ő segítségével történjen meg? Igen. Megpróbáltuk, de végül nem jött össze” 

– kezdte.

Messi öröksége és a visszatérés kérdése

Laporta ugyanakkor nyitva hagyta az ajtót az argentin legenda előtt, legalább jelképes szinten. Kiemelte, hogy Messi a klub történetének megkerülhetetlen alakja, egy lapon említve László Kubalaval és Johan Cruyffval.

„Ő a generációja kulcsfigurája: Kubala, Cruyff és Messi. Megérdemel egy szobrot és egy méltó búcsúmeccset is, hiszen a Barca az otthona. A jövőbeli és a jelenlegi kapcsolatunk olyan lesz, amilyet Leo és a klub is akar – eljön majd a pont, amikor az érdekeink újra találkoznak.”

A Negreira-ügy: „Madridi lejárató kampány”

A hírhedt Negreira-ügy sem maradt ki. Laporta határozottan visszautasította, hogy az ügy tartósan árthatna a klub hírnevének.

„Szó sincs erről. Ez inkább egy intézményesített lejárató kampány, amely szerencsére nem járt sikerrel. Madridból irányított érdekek mozgatják a szálakat” 

– jelentette ki.

Sőt, az elnök szerint a Barcelonát rendre hátrány éri a játékvezetői döntésekben:

„Mindig is úgy éreztem, hogy messze a mezőny felett kell teljesítenünk, mert a bírók nem nekünk kedveznek. Úgy tűnik, Madridban valahogy mindig segítséget kapnak. Egyszerűen ’Barcelonitisben’ szenvednek. Most azért kritizálnak minket, mert egy korábbi alelnököt alkalmaztunk, miközben náluk a bírói bizottság elnökei ezer szállal kötődtek a Realhoz.”

Mélyponton a kapcsolat Pérezzel

Laporta a Florentino Pérezhez fűződő viszonyáról is beszélt, és elismerte: a kapcsolatuk jelenleg a mélyponton van.

„Már jó ideje nem beszéltünk. Amióta Pérez beszállt a Negreira-ügybe, a kapcsolatunk megromlott. Ettől függetlenül tisztelem őt, és úgy érzem, ez kölcsönös volt. A Szuperligából pedig azért léptünk ki, mert elvesztette a célját, nem valósult meg, és ezt meg is mondtuk nekik. Emellett az UEFA is tett lépéseket az európai futball fenntarthatósága érdekében” 

– zárta gondolatait.

Korábban Xavi egy teljesen más történettel állt elő Lionel Messi távozásával kapcsolatban, de Laporta azt is megcáfolta. 

