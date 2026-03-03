Az iráni–izraeli konfliktus közvetlen közelébe sodorta a Közel-Keleten dolgozó magyar sportolókat és sportembereket. A hétvégi légicsapások és az azokat követő válaszcsapások nyomán több országban is leállt a sportélet, a magyar érintettek pedig bizonytalan körülmények között várják a fejleményeket – vagy már úton vannak hazafelé.

Tel-Avivban maradt Koszta Márk

Az izraeli élvonalbeli Hapoel Petah Tikva csatára, Koszta Márk jelenleg is Tel-Avivban tartózkodik. A 29 éves támadó a frontvonalhoz közeli városban, lakásában várja a fejleményeket.

– A lakásunkban van egy megerősített szoba, amelyet kifejezetten robbanások ellen építettek. Bombabiztosnak mondják, de ez így sem megnyugtató helyzet. Jól vagyok, nem sérültem meg – nyilatkozta a Borsnak a futballista.

Képviselője, Ivan Rados elmondta: az izraeli klubvezetés eredetileg Jordániába tervezte menekíteni a csapatot, ám végül Tel-Avivban maradtak. A játékos és barátnője folyamatosan figyeli a telefonos riasztásokat, az izraeli hatóságok ugyanis előre jelzik a várható rakéta- és dróntámadásokat. A bajnokságot felfüggesztették, a játékosok otthoni edzésprogramot kaptak.

Tel-Avivban szinte folyamatosan szólnak a légvédelmi szirénák, ugyanakkor a várost az izraeli rakétavédelmi rendszer, az úgynevezett Vaskupola (Iron Dome) igyekszik megóvni a becsapódásoktól. Az országban teljes légtérzár van, a tel-avivi magyar nagykövetség tájékoztatása szerint jelenleg csak szárazföldön, Jordánia irányába lehet elhagyni Izraelt.

Gera Dániel elhagyta Iránt

Az iráni élvonalban szereplő Perszepolisz FC magyar játékosa, Gera Dániel a hét elején elhagyta az országot. A Nemzeti Sport értesülései szerint a válogatott labdarúgó hétfő este megérkezett Budapestre.

Gera vasárnap este indult el Iránból, az iráni határhoz közeli törökországi Van városában várta az isztambuli csatlakozást, majd onnan repült haza. Képviselője szerint a legfontosabb, hogy a játékos biztonságban van.

A télen Diósgyőrből szerződtetett futballista a kialakult helyzet miatt nem nyilatkozhat, klubja sem kommunikált az ügyben. A bombázások kezdete óta Iránban sem rendeznek mérkőzéseket, a futballélet gyakorlatilag leállt.

Rakétazápor Dubaj felett

Nemcsak Izraelben és Iránban, hanem az Egyesült Arab Emírségekben is feszült a helyzet. A 2024–2025-ös idény után visszavonuló, jelenleg videóbíróként dolgozó Vad II István Dubajban él és dolgozik.

A játékvezető elmondása szerint az iráni válaszcsapások során Dubajt is rakétatámadás érte, találat érte a repülőteret és egy ötcsillagos szállodát is.

– Folyamatosan jönnek a rakéták és a drónok. A légelhárítás sokat lelő, de valahol földet is kell érniük. Reggel rakétazáporra ébredtünk, a hangjukba beleremeg az egész szálloda. Olyan, mint a filmekben: látjuk, ahogy hasít át az égen a rakéta, és reménykedünk, hogy a légvédelem hatástalanítja – fogalmazott.

Vad II István kollégáival – egy mexikói, egy chilei és egy brazil játékvezetővel – összepakolt csomagokkal várja a fejleményeket. A légi közlekedés akadozik, autóval lehetne menekülni, de a környező országokban is bizonytalan a helyzet. A magyar külügyminisztérium egyelőre azt javasolja, hogy mindenki maradjon a helyén és őrizze meg a nyugalmát.

A konfliktus miatt több közel-keleti országban felfüggesztették a futballeseményeket, és elmaradnak a nemzetközi szakmai programok is – Dubajban például egy magas szintű FIFA-játékvezetői kurzus maradt el.

A háború tehát nemcsak politikai és katonai fronton, hanem a sport világában is érezteti hatását: magyar futballisták és játékvezetők kerültek egyik napról a másikra olyan helyzetbe, ahol a következő edzés vagy mérkőzés helyett a biztonság lett az első számú szempont.



