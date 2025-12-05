Kiderült, ki irányítja a Liverpoolt a hétvégén – Szoboszlai szerepköre is megváltozhat

Nehéz hónapokon van túl a Liverpool. A Vörösök utolsó 14 tétmérőzésükből mindössze 4-et tudtak megnyeri, ráadásul kilencszer vereséget szenvedtek. Az elmúlt hetekben az is felmerült, hogy a Liverpool vezetősége meneszti Arne Slot vezetőedzőt, de a klub egyelőre úgy néz ki, még kitart a holland szakember mellett. A klub vezetősége a múlt héten, a PSV ellen 4-1-s Bajnokok Ligája vereség után állítólag ultimátumot adott Arne Slotnak, akinek mostmár bármelyik mérkőzés az utolsó lehet.

„Reggel ki leszel rúgva" – Arne Slot hamarosan csomagolhat Liverpoolban?

A Liverpool a múlt hétvégén hoszzú idő után nyerni tudott a bajnokságban, a West Ham Unitedot verték meg 2-0-ra, azonban a szerdai, Sunderland elleni kínkeserves döntetlen után ismét felerősödtek a Slot távozását követelő hangok.

Mindenesetre azt már szinte biztosan kijelenthetjük, hogy a Slot fog ülni a kispadon a szombaton 18:30-kor kezdődő Leeds elleni összecsapáson.

A Sunderlandbe is beletört a Liverpool bicskája, holnap kirúgják Arne Slotot?

Slot Kerkez Milost dicsérte a sajtótájékoztatón

Ma délelőtt megtartották a Leeds United-Liverpool mérkőzést felvezető sajtótájékoztatót, ahol Arne Slot több játékosa teljesítményt is értékelte.

A Liverpool holland menedzsere szerint a Kerkez meccsről meccsre magabiztosabban teljesít, és egyre fontosabb láncszemmé válik a csapatban:

– Az elmúlt két meccsen látszik némi előrelépés, főleg a védekezésben: csak egy gólt kaptunk, és azt sem pontrúgásból. A Sunderlandnek gyakorlatilag egyetlen komoly helyzete volt, az is a hosszabbításban – húzta alá Slot.

Hozzátette, örömteli számára, hogy a nyári érkezők egyre jobban beilleszkednek.

– Wirtz mindenkinek eszébe jut, de Kerkez és Isak is jó példa. Mindketten megszerezték már az első bajnoki góljukat a Liverpoolban – hangsúlyozta.

A holland menedzser hangsúlyozta, a cél továbbra is a top négybe kerülés és a BL-szereplés kiharcolása. A Leeds ellen kemény összecsapásra számít, hiszen a házigazda egyszerre tud agresszívan letámadni és mélyen visszahúzódni.

Így alakulhat Szoboszlai szerepköre

Kerkezen kívül szóbakerült a Liverpool másik magyarja, Szoboszlai Dominik is, akiről Slot elárulta, hogy hosszú távon a középpálya közepén szeretné látni – akár már a Leeds ellen is –, de a sok sérülés miatt gyakran kényszerül változtatni. Szoboszlai az elmúlt két meccsen jobbszélsőként kezdett Szalah helyett, és a menedzser korábban külön meg is jegyezte, mennyivel intenzívebben védekezik erről a posztról.

A jobbhátvéd poszt kapcsán Slot elmondta: Joe Gomez kapott egy rúgást a West Ham ellen, de vállalta a játékot a hétközi fordulóban is. Conor Bradley már újra a csapattal edz, így könnyen elképzelhető, hogy holnap ő kezd a jobb oldali védőként.

Ebből arra következtethetünk, hogy ha Bradley bevevethető lesz, akkor Szoboszlai Dominik ismét a középpályán kaphat szerepet, akár középen, akár Mohamed Szalah helyén a jobb oldalon.

Szalah továbbra is keresi önmagát

A folytatásban Mohamed Szalah formája került elő, aki két meccs óta nem volt kezdő. A szerdai fordulóban csak csereként állt be a félidőben, és továbbra is messze van a csúcsformától. Ráadásul az egyiptomi szélső december 15-én Marokkóba utazik az Afrika Kupára, ami azt jelenti, hogy akár egy hónapig nem számolhat vele Slot.

– Teljesen érthető, hogy mindenki arról beszél, miért nem játszik többet Szalah. Rengeteget tett a klubért, kivételes futballista. Számomra mindig is egyértelmű volt, hogy vagy kezdőként, vagy csereként számolok vele – emelte ki Slot.

Fordítás: Magyar Nemzet

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.