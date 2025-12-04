„Reggel ki leszel rúgva" – Arne Slot hamarosan csomagolhat Liverpoolban?

Részben elégedett volt Arne Slot vezetőedző csapata, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool teljesítményével, ugyanakkor csalódott is az eredmény miatt a Premier League-ben a Sunderland ellen szerdán, hazai pályán kiharcolt 1-1 után.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón - amint arról a klub honlapja beszámolt - többek között arról beszélt, hogy tisztában voltak vele, nehéz feltörni ellenfelük védekezését - a Sunderland kevés gólt kapott eddigi mérkőzésein -, de többre számított a gólhelyzetek, a kidolgozott lehetőségek alapján.

A holland edző szerint a Liverpool jobb volt

Szerinte a vendégek gólja nem igazi gólhelyzetből született, mivel távoli lövés pattant meg, és bár az ő egyenlítésüknél is irányt változtatott a labda, de Florian Wirtz két csel után jócskán a tizenhatoson belülről lőtt, ami viszont valódi gólszerzési esély volt.

A holland tréner szerint csapata nagyjából húsz helyzetet alakított ki ezen a mérkőzésen.

Arra a felvetésre, hogy az ellenfelek talán már nem félve jönnek az Anfieldre úgy reagált, hogy "a félelem faktor" nem múlt el, ugyanakkor elismerte, hogy a vendégcsapatok mostanában úgy érkeznek hozzájuk, hogy akár jó eredményt is elérhetnek.

Már csak azért is, mert amikor az idény elején sorozatban jöttek a győzelmek, akkor sem nyertek könnyedén. Ugyanakkor nem értett teljesen egyet azzal, hogy a szerdai összecsapáson a Sunderlandnek megnőtt volna az önbizalma a második félidőre, mert szerinte végig a Liverpoolnál volt a labda, és jórészt a vendégek térfelén zajlott a játék.

A vezetőedző kitért rá, hogy az utolsó percekben közel álltak a győzelem kiharcolásához, ugyanakkor egy ellentámadásból ők is kaphattak volna gólt, de a visszafutó Federico Chiesa kisegítette Alisson Beckert, amikor Wilson Isidor a félpályáról egyedül vezette kapura a labdát.

"A döntetlent minimum megérdemeltük" – összegzett Slot.

Az ellenfél edzője Arne Slot taktikáját krizitálta

A Sunderland vezetőedzője, Regis Le Bries elmondása szerint meglepően konstatálta a mérkőzésen, hogy mennyi helyük és idejük volt építkézni. Hozzátette, talán még ők sem gondolták volna a mérkőzés előtt, hogy gól fognak tudni szerezni, pláne azt nem, hogy pontot szereznek az Anfielden.

Nemcsak a Le Bries kritizálta a Arne Slotot, hanem a vendég tábor is, akik a találkozó végén végig a "reggel ki leszel rúgva" című dalt énekelték a lelátón.

A Liverpool vasárnap javított valamit az összképen, mert 2-0-ra nyert a West Ham United vendégeként, ezzel a 12. helyről előrelépett, de az újabb győzelem elmaradt. A döntetlennel jelenleg a nyolcadik pozíciót foglalja el a címvédő.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a PSV ellen 4-1-s Bajnokok Ligája vereség után a Liverpool hat pontos utlimátumot adott Arne Slot vezetőedzőnek, ami azt jelentette, hogy a holland szakembernek a West Ham United és a Sunderland elleni bajnokit is meg kell nyernie ahhoz, hogy megtarthassa az állását. Ha a Vörösök vezetősége tartja magát az ultimátumhoz, akkor a Slot utoljára a Sunderland elleni bajnokin ült a Mersey-parti együttes kispadján.

