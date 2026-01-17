Mint ismert, a Liverpool szombat délután 1–1-et játszott a Burnley-vel az Anfielden, a lefújást követően pedig a hazai szurkolók kifütyülték a vörösök teljesítményét. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón reagált a szurkolói reakcióra.

Slot elmondta, hogy teljesen megérti a frusztrációt, és szerinte a fütyülés mögött valójában inkább csalódottság állt, mint rosszindulat:

„A fejemben ez nem fütyülés volt, hanem frusztráció. Meg kell adni a tiszteletet a Burnley-nek azért, ahogyan védekeztek, ahogy tisztáztak a gólvonalról, mindent megtettek, hogy megakadályozzák, hogy gólt szerezzünk”

– hangsúlyozta a holland edző, aki hozzátette, hogy ha egy ilyen eredmény már nem okozna csalódást, akkor nagy bajban lenne az egész Liverpool – ő maga és a játékosok is pontosan ugyanúgy csalódottak, mint a szurkolók.

A mérkőzésen a Liverpool rengeteg helyzetet dolgozott ki, – Szoboszlai Dominik például büntetőt hibázott még 0-0-s állásnál –, de a vörösök végül nem tudták kihasználni a helyzeteiket , így csak egy pontot szereztek – ez egy olyan forgatókönyv, amely a játékosokat és az edzőt is egyaránt frusztrálja, és amiért a szurkolók kifütyülték a csapatot.

„Ez egy olyan mérkőzés volt, amit én személy szerint szeretek látni. Egy olyan liverpooli csapatot láttam, amely még a mi mércénk szerint is többet birtokolta a labdát, mint általában, és ebből a labdabirtoklásból rengeteg helyzetet alakított ki. Általában, ha egy kicsit több kockázatot vállalsz, az együtt jár azzal, hogy az ellenfél néhányszor kontrázhat ellened. Ezt azonban nagyon jól kontrolláltuk. De igen, a futball már csak ilyen: az egyik csapatnak lehet két helyzete, amiből egy gólt szerez, a másiknak lehet sok helyzete, de szintén csak egy gólig jut. Ilyenkor alakul ki az az eredmény, ami ma is”

– magyarázta a bizonyítványt Arne Slot, aki a végén még elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy az eredmény nem tükrözi azt, hogy több játékos milyen fantasztikus egyéni teljesítmény nyújtott a találkozón. A Liverpool vezetőedzője Kerkez Milos, Florian Wirtz és Jeremie Frimpong játékát emelte ki.

Érdekesség, hogy Slot Szoboszlai Dominikra és a kihagyott tizenegyesére nem tért ki a sajtótájékoztatón, valamint a holland szakember azt sem árulta el, hogy végül leült-e beszélgetni a 25 éves magyar játékossal a Barnsley elleni hibája után.

Slot sajtótájékoztatója: