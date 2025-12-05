Kemény meccs vár Szoboszlai Dominikékra a hétvégén

A komoly hullámvölgyben lévő és csak kilencedik helyezett Pool a West Ham United múlt vasárnapi megverését követően a hétközi forduló szerdai játéknapján nem tudott elbánni hazai pályán a Sunderlanddel, az 1-1-es döntetlen pedig még távolabb taszította az együttest az éllovas Arsenaltól, amelynek már 11 pont az előnye a címvédővel szemben.

Szoboszlait és Kerkezt minden bizonnyal szombat este is láthatja majd a közönség, előbbi ráadásul az utóbbi két meccsen visszakerült a középpályára, s nem kell kényszerből jobbhátvédet játszania. A védelem bal oldalán Kerkezt és Andy Robertsont láthatóan rendszerint rotálja Arne Slot vezetőedző, de ha a "sormintából" ki lehet indulni, akkor a Leeds elleni találkozón várhatóan a magyar válogatott futballista kezd majd. Pécsi Árminnak Alisson Becker és a georgiai Giorgi Mamardasvili mellett egyelőre nincs helye a PL-keretben, s vélhetően ez csak sérülés esetén változhat meg ebben az idényben.

Ami a listavezető Arsenalt illeti, a hosszú veretlenségi sorozattal rendelkező észak-londoni csapat ezúttal a fordulót indító szombat kora délutáni meccsen lesz érdekelt, mégpedig a szintén jó szériában lévő, egymást követő hat tétmérkőzését megnyerő és ennek is köszönhetően harmadik Aston Villa otthonában.

Az Arsenal közvetlen üldözője, az ötpontos hátránnyal második Manchester City az egyelőre remek szezont teljesítő, hatodik helyen álló Sunderlandet fogadja szombaton délután, amikor a negyedik Chelsea a Bournemouth vendége lesz.

Az ötödik Crystal Palace vasárnap este a 15. Fulham otthonában szerepel, míg az Európa-ligában címvédő, de a PL-ben csak 11. Tottenham Hotspurhöz a két hellyel mögötte álló Brentford látogat szombaton. A szebb napokat látott és változatlanul kilátástalannak tűnő idényt teljesítő, de így is nyolcadik Manchester United hétfő este a fordulót záró összecsapáson a sereghajtó és az eddigi 14 kör alatt nyeretlen Wolverhampton vendég lesz.

Premier League, 15. forduló:

szombat:

Aston Villa-Arsenal 13.30

Bournemouth-Chelsea 16.00

Everton-Nottingham Forest 16.00

Manchester City-Sunderland 16.00

Newcastle United-Burnley 16.00

Tottenham Hotspur-Brentford 16.00

Leeds United-Liverpool FC 18.30

vasárnap:

Brighton-West Ham United 15.00

Fulham-Crystal Palace 17.30

hétfő:

Wolverhampton Wanderers-Manchester United 21.00

