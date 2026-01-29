A nagy visszatérés: A rangadók királya

Míg a szezon elején Ruben Amorim irányítása alatt Maguire inkább csak epizódszereplő volt, az interim menedzserként kinevezett Michael Carrick bizalma azonnal meghozta a gyümölcsét.

Mindössze 6 bajnoki rajt jutott neki idén, de ezeken a United 4 győzelmet (a Manchester City, az Arsenal, a Liverpool és a Chelsea ellen!), 1 döntetlen és 1 vereséget hozott össze.

Az elmúlt hétvégi, Arsenal elleni 3–2-es győzelem alkalmával a mezőny legjobbjának választották. Azon a meccsen, amelyen 450. bajnoki mérkőzését ünnepelhette (összesen 591 profi fellépésnél jár).

„Harry egy vezér. Pontosan tudja, mi kell a győzelemhez ezen a szinten, és a jelenléte önbizalmat ad a többieknek” – fogalmazott Carrick a győztes északi-londoni csata után.

A Maguire-Martinez tengely: A múlt és a jövő?

Carrick szakított a korábbi kísérletezgetéssel, és visszatért a klasszikus négyvédős rendszerhez, ahol a Maguire–Lisandro Martínez páros tűnik a legstabilabbnak. Az argentin agresszivitása és labdabiztossága tökéletesen kiegészíti az angol válogatott védő fejjátékát és fizikai erejét.

A probléma azonban az életkorban és a pénzügyekben rejlik. Maguire márciusban tölti be a 33. életévét, és jelenleg a keret egyik legjobban fizetett játékosa (heti 190 000 font körüli összeggel). A hírek szerint a MU már el is kezdte keresni az utódját.

Olaszország vagy a Közel-Kelet?

Mivel január 1-je óta szabadon tárgyalhat külföldi klubokkal, Maguire ügynökét már több olasz és török élcsapat is megkereste. Emellett felmerült a szaúdi lehetőség is, ahol korábbi leicesteri edzője, Brendan Rodgers szívesen látná.

A játékos ugyanakkor remekül érzi magát Manchester környékén, családja a közelben él, és láthatóan élvezi a játékot Carrick alatt. A United vezetősége azonban óvatos: a klub veszteséges volt az elmúlt évben, és a bérköltségek csökkentése prioritás. Casemiro távozása már biztosra vehető a nyáron, és kérdéses, hogy két ilyen magas fizetésű veteránt meg tud-e (vagy akar-e) tartani az INEOS.

Mi a következő lépés?

A labda a Manchester United térfelén pattog. Ha Maguire továbbra is ezen a szinten teljesít, és hozzásegíti a csapatot a Bajnokok Ligája-induláshoz, a hosszabbítás melletti érvek felerősödhetnek. Ugyanakkor a klub hosszú távú projektjében Leny Yoro és Matthijs de Ligt jelenti a jövőt.