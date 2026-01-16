Angol sajtóhírek szerint a védelem megerősítése lehet az egyik legfontosabb feladat az Old Traffordon, és a hírek szerint Murillo is szerepel a Manchester United kiszemeltjei között, miután az angol rekordbajnok új középhátvédet keres a következő idényre.

A Nottingham Forest védője 2023-as City Groundra igazolása óta a Premier League egyik legjobb fiatal hátvédjévé nőtte ki magát, teljesítményével pedig már hosszabb ideje felkeltette a liga legtehetősebb klubjainak érdeklődését.

Amint arról a Daily Mail Sport decemberben beszámolt, Murillo nyitott a távozásra a jövő nyáron, annak ellenére is, hogy 2025 januárjában egy új, megemelt fizetéssel járó, négy és fél évre szóló szerződést írt alá a Foresttel. Úgy tudni, a 23 esztendős brazil védő előkelő helyen szerepel a Manchester United kívánságlistáján, különösen úgy, hogy a klub Harry Maguire várható távozására is készül.

Bár Murillo és családja jól érzi magát Nottinghamben, kiegyensúlyozott és magas szintű teljesítménye továbbra is az európai elitklubok látókörében tartja őt. A Corinthians csapatától mindössze 10 millió fontért megszerzett védő kétségkívül az Evangelos Marinakis-érában kötött egyik legjobb üzletnek számít a Forest történetében.

Amennyiben a Nottingham Forest nem nyeri meg az Európa-ligát, a következő idényben nem szerepelhet a Bajnokok Ligájában. Ha viszont a Manchester United kiharcolja a részvételt az európai klubfutball csúcseseményén, az jelentősen javíthatja alkupozícióját a tárgyalásokon.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. támogatásával valósult meg.