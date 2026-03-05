Bekövetkezett a Bayern-szurkolók rémálma: Harry Kane megsérült!

Mikor térhet vissza Harry Kane?

Vincent Kompany a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón elmondta, hogy Harry Kane sérülése „nem súlyos”, a 32 éves angol csatár nem fog „hosszabb időre” kiesni. A Gladbach elleni játékhoz azonban „talán még az az egy nap hiányzott” – számolt be elsőként Kompany szavairól lapunk német kiadása.

A keddi, Atalanta Bergamo elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén viszont már ismét pályára léphet.

„Úgy számolunk, hogy igen”

– hangsúlyozta Kompany, majd higgadtan hozzátette:

„A testbeszédemen is látszik, hogy elég nyugodt vagyok.”

Harry Kane számára különösen fájó a kihagyás

A hiányzás főleg Kane szempontjából bosszantó, hiszen Robert Lewandowski Bundesliga-rekordját szeretné megdönteni. A lengyel csatár a 2020/21-es idényben 41 gólt szerzett, ami a liga történetének legeredményesebb szezonja. Kane 24 forduló után jelenleg 30 találatnál jár.

Kiderült, ki pótolhatja Harra Kane-t

Kane helyén a Gladbach ellen Nicolas Jackson kezdhet. A Chelsea-től kölcsönvett támadó az utóbbi időben alig kapott lehetőséget: az Eintracht Frankfurt és a Borussia Dortmund elleni két legutóbbi mérkőzésen végig a kispadon ült. A 24 éves szenegáli eddig összesen öt gólt szerzett a Bayernben, legutóbb három és fél hónapja, november végén volt eredményes.

„Ha Harry nincs ott, több játékos is azt gondolja: most jött el az én pillanatom”

– húzta Kompany, aki hozzátette:

„Edzőként pedig örülünk, hogy ezt végigkísérhetjük.”

Jackson mellett alternatívaként a támadó középpályás Serge Gnabry jöhet szóba.

Neuer visszatérhet a kapuba

Kane mellett továbbra sem állhat rendelkezésre Alphonso Davies és Hiroki Ito sem, mindketten izomszakadással bajlódnak. A kezdőcsapatba viszont visszatérhet a korábban sérült első számú kapus, Manuel Neuer.

„Manu bevethető”

– árulta el a Bayern München vezetőedzője.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Harry Kane visszatérhet-e a Premier League-be. Valamint arról is írtunk, hogy az angol válogatott csapatkapitánya nemcsak a pályán, de az üzleti életben is kimondottan sikeres, ugyanis mesés vagyonra tett szert.



