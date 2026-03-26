Jurgen Klopp LiverpoolGetty/GOAL
Jürgen Klopp maga jelentette be: visszatér Liverpoolba!

Jürgen Klopp csütörtök délután az autópályáról jelentkezett be, miközben Manchesterből Liverpool felé tartott: az 58 éves szakember a hétvégén visszatér korábbi sikerei helyszínére, az Anfieldre, ahol a Liverpool FC nagyköveteként részt vesz a Liverpool és a Borussia Dortmund legendáinak jótékonysági mérkőzésén. Mutatjuk a részleteket!

A Liverpool szerdán hivatalos oldalán számolt be róla, hogy a szombaton 16 órakor kezdődő jótékonysági mérkőzésen a Liverpool legendáinak csapatát Sir Kenny Dalglish vezeti majd, mellette Jürgen Klopp is szerepet vállal az LFC Foundation tiszteletbeli nagyköveteként. A pályán pedig olyan nevek tűnnek fel, mint Steven Gerrard, Peter Crouch vagy Natasha Dowie.

Jürgen Klopp már Liverpool felé tart

Klopp már meg is érkezett Manchesterbe, ahonnan rögtön a szomszédos Liverpool felé vette az irányt, és az Instagram-oldalára feltöltött videóban elárulta, hogy már nagyon várja, hogy visszatérhessen az Anfieldre. 

„Most éppen Manchesterből tartok Liverpoolba, a kedvenc városomba, ahol a következő három napot tölteni fogom. Szombaton részt veszek egy jótékonysági mérkőzésen, ahol két korábbi csapatom, a Liverpool és a Dortmund találkoznak majd"

– jelentette be Jürgen Klopp. 


Jürgen Klopp legendának számít Liverpoolban

Jürgen Klopp 2024 nyarán távozott a Liverpooltól, irányítása alatt  a vörösök Bajnokok Ligáját és Premier League-et is nyertek. A német szakember 2025 januárja óta a Red Bull globális futballért felelős igazgatójaként dolgozik, a 2026-os világbajnokságon pedig szakértőként fog dolgozni. 

Korábban többször is hallani lehetett róla, hogy Jürgen Klopp a Real Madrid vezetőedzője lehet, de a német tréner elmondása szerint a blancók nem tettek neki ajánlatot, a Királyi Gárda fel sem kereste. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
