A Liverpool szerdán hivatalos oldalán számolt be róla, hogy a szombaton 16 órakor kezdődő jótékonysági mérkőzésen a Liverpool legendáinak csapatát Sir Kenny Dalglish vezeti majd, mellette Jürgen Klopp is szerepet vállal az LFC Foundation tiszteletbeli nagyköveteként. A pályán pedig olyan nevek tűnnek fel, mint Steven Gerrard, Peter Crouch vagy Natasha Dowie.

Jürgen Klopp már Liverpool felé tart

Klopp már meg is érkezett Manchesterbe, ahonnan rögtön a szomszédos Liverpool felé vette az irányt, és az Instagram-oldalára feltöltött videóban elárulta, hogy már nagyon várja, hogy visszatérhessen az Anfieldre.

„Most éppen Manchesterből tartok Liverpoolba, a kedvenc városomba, ahol a következő három napot tölteni fogom. Szombaton részt veszek egy jótékonysági mérkőzésen, ahol két korábbi csapatom, a Liverpool és a Dortmund találkoznak majd"

– jelentette be Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp legendának számít Liverpoolban

Jürgen Klopp 2024 nyarán távozott a Liverpooltól, irányítása alatt a vörösök Bajnokok Ligáját és Premier League-et is nyertek. A német szakember 2025 januárja óta a Red Bull globális futballért felelős igazgatójaként dolgozik, a 2026-os világbajnokságon pedig szakértőként fog dolgozni.

Korábban többször is hallani lehetett róla, hogy Jürgen Klopp a Real Madrid vezetőedzője lehet, de a német tréner elmondása szerint a blancók nem tettek neki ajánlatot, a Királyi Gárda fel sem kereste.

