Azonnali hatállyal távozik a Borussia Dortmund sportigazgatója

Kehl 24 évet töltött a sárga-feketéknél, ebből 13 évet játékosként, és összesen három bajnoki címet ünnepelt a csapattal. 2018-tól sportvezetőként dolgozott a Ruhr-vidéki csapatnál, 2022-ben pedig a klub sportigazgatójának nevezték ki.

Szakmai irányításával folyamatosan a Bajnokok Ligájában szerepelt a csapat, 2024-ben pedig egészen a fináléig menetelt a Dortmund, ahol a Real Madrid ellen szenvedett vereséget a csapat.

Kehl a klub honlapján búcsúzott a klubtól:

“A Borussia Dortmund az életem felét végigkísérte, és hihetetlenül erős kötelék fűz ehhez a nagyszerű csapathoz. Konstruktív beszélgetés után mégis úgy döntöttünk, hogy itt az ideje új utakat keresni. Az alapokat lefektettük, a klubnak pedig a legjobbakat kívánom! Megtiszteltetés volt!”

A Dortmund jelenleg a 2. helyen áll a Bundesligában, hátránya kilenc pont az éllovas Bayern München előtt. A Német Kupában a legjobb 16 között a Leverkusen volt a végállomás, míg a BL-ben az Atalanta ütötte ki a playoff-körben a Borussiát.





